След Ружа Игнатова: Нова жена в списъка на най-издирваните от ФБР

С пециалният агент на ФБР в Далас, в сътрудничество с полицейското управление на Евърман и окръжната прокуратура на окръг Тарант, обявиха на 3 юли, че Синди Родригес Сингх е добавена към списъка на ФБР с "Десетте най-издирвани бегълци", в който участва и българката Ружа Игнатова. Сингх е 537-ото лице, добавено в списъка, и се издирва във връзка с убийството на сина й, Ноел Алварес.

Шестгодишният Ноел Алварез не е виждан от октомври 2022 г. На 20 март 2023 г., по искане на Тексаския отдел за семейни и защитни услуги, служители на полицейското управление на Евърман извършиха проверка на социалните грижи в интерес на момчето. По време на проверката, Родригес Сингх излъгала полицаите, твърдейки, че синът й живее с биологичния си баща в Мексико, и че е там от ноември 2022 г. На 22 март 2023 г. тя, нейният съпруг и шест други непълнолетни деца се качили на международен полет за Индия. Изчезналото дете не е присъствало и не се е качило на полета.

На 31 октомври 2023 г., Синди Родригес Сингх е обвинена в убийство в Окръжния съд на окръг Тарант, Форт Уърт, Тексас. На 2 ноември 2023 г. е издадена федерална заповед за ареста й, а на 29 август 2024 г. ФБР обяви награда до $25 000 за информация. Днес ФБР увеличава тази сума и предлага награда до $250 000.

"Изчезването и предполагаемата смърт на Ноел Алварез остава актуално в съзнанието на всички в Евърман и на цял Северен Тексас. Добавянето на Синди Родригес Сингх в списъка на десетте най-издирвани бегълци на ФБР е възможност да привлечем вниманието на обществеността в цялата страна и по света", заяви специалният агент на ФБР в Далас, Р. Джоузеф Ротрок. "Уверени сме, че тази публичност ще доведе до нейния арест и ще я върне в Съединените щати, за да отговаря за своите предполагаеми престъпления."

"Добавянето на Синди Родригес Сингх в списъка на десетте най-издирвани бегълци на ФБР е важен момент в нашето упорито преследване на справедливост за Ноел. Това е обещание, което дадохме на него и на нашата общност, че никога няма да спрем, докато отговорните не бъдат подведени под отговорност", каза Крейг Спенсър, бивш началник на полицията и настоящ градски мениджър за Евърман. "Това означение увеличава нашия обхват и подновява нашия фокус. Призоваваме всеки, с информация, да се свърже с нас. Ноел го заслужава. Много сме благодарни на ФБР за техните постоянни усилия и подкрепа в този изключително важен случай."

"Дълбоко оценявам непоколебимата отдаденост на нашите правоприлагащи органи по време на това разследване", каза окръжният прокурор на окръг Тарант, Фил Сорелс. "Надяваме се, че Синди Родригес Сингх ще бъде задържана и върната в окръг Тарант. Службата ми е ангажирана да предостави справедливост за Ноел."

Последното потвърдено наблюдение на Родригес Сингх е било на 22 март 2023 г., когато тя, съпругът й и шестте непълнолетни деца се качили на международен полет за Индия. Тя е родена в Далас, Тексас, през 1985 г. и е на 40 години. Беглецът е с височина от от 1.55 м до 1.60 м, и тежи между 54 до 63 кг, има среден тен и татуировки на гърба, двата крака, дясната ръка и десния прасец. Тя има кафяви очи и кестенява коса.

