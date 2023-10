Кремъл: За операциите на военноморския флот питайте министерството на отбраната

В ъпроси за операциите на руския военноморски флот трябва да бъдат насочени към министерството на отбраната. Това заяви Кремъл след като в. The Wall Street Journal съобщи, че Русия е изтеглила по-голямата част от Черноморския си флот от основната му база в анексирания Крим, предаде Ройтерс.

Британското разузнаване: Русия може да използва морски мини, за да атакува цивилни кораби в Черно море

The Wall Street Journal написа, че ходът е бил предприет в резултат от украински атаки.

This goes out for everyone asking why Ukraine delivers strikes on Russia’s Black Sea fleet and how it helps.

This aspect of Ukraine’s defensive effort is indeed largely overlooked. https://t.co/KgzxGlM917