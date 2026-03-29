Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

П олицията в София е успяла да разкрие извършителите на десетки кражби по домовете. За година разрешаването на тези случаи се е увеличило на 50%. Част от обирджиите са били добре познати на полицията.

Няма врата, която да не може да бъде отворена - въпросът е колко време отнема. А това зависи основно от вида на ключалката. Крадците вече се опитват да заключват вратите, които разбиват.

Председателят на Съюз на ключарите Андрей Сапунджиев отбелязва, че това пречи на хората да установят кражбата своевременно.

"Още повече, че след като се отключи не се разхвърля жилището, така че да не си личи, че има кражба", допълва той.

Важно е, ако си купуваме ново жилище, да сменим ключовете. Тъй като според експерта през жилището са минали много работници, строители, които имат ключове от бравата.

Прокуратурата е забелязала, че крадците стават все по-изобретателни.

Прокурорът в Софийска районна прокуратура Гергана Михайлова посочва, че извършителите на кражби са много добре подготвени, проучили са пострадалите за много дълъг период от време и знаят как да влязат в съответното помещение.

Така, след като полицията го заловява, се оказва, че мъж от София е откраднал два часовника за десетки хиляди евро и още много бижута.

"Лицето е многократно осъждано за престъпления от общ характер като квалификацията му е за кражба извършвана при повторност", обясни Михайлова пред NOVA.

Тенденцията е да се крадат все по-скъпи и по-малки предмети. Инспектор Елена Кръстева от сектор "Кражби" към СДВР изнесе данни за последните месеци.

"През първото тримесечие на тази година има доста разкрити кражби, като те са освен домови, и на различни техники, скъпоструващи машини от строителни търговски обекти, както и на велосипеди", обобщи тя.

Полицията се натъква и на друг рецидивист. Мъж, който е задържан над 100 пъти. Именно той е хванат да краде строителна техника, а в дома му откриват и наркотици.

Според Кръстева въпросният мъж има около 8 осъдителни присъди във времето, в което е известен като криминално проявен.

Полицаите са задържали и няколко мъже, които са откраднали кола с работещ двигател, закарали са я на безлюдно място и са изкачвали да видят дали някой няма да я потърси. Според експертите превенцията върши доста работа, а СДВР работи в тази насока и със Съюза на ключарите.