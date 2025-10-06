Протест пред сградата на КПКОНПИ

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

П ротест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото „ДПС - Ново начало”. Според тях КПК е „бухалка” на ПП-ДБ.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”, цитиран от NOVA.

В същото време на място отидоха представители на "Продължаваме промяната", за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова обявиха, че това се случва по тяхно собствено желание.

На излизане от КПК само няколко минути по-късно лидерът на ПП Асен Василев заяви, че няма движение по тяхното искане за разпит.

"Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", добави той, цитиран от БНР.

"Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни", посочи на свой ред Кирил Петков.