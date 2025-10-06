Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Н ай-високото ниво на предупреждение за опасно време - червен код - е обявено за вторник, 7 октомври, предупреждават от НИМХ.

Очакват се значителни валежи и бурни условия в осем области на страната, основно в Източна България, където се очакват сериозни количества дъжд и риск от локални наводнения.

Предупреждение за опасно време с червен код е издадено за части от областите - Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Варна, Бургас и Ямбол.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

Там във вторник се очакват продължаващи валежи от дъжд с количества над 65 mm за 24 часа, сочи предупреждението на сайта на НИМХ.

Времето в понеделник

Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното. През деня в Западна България слабо ще се повиши, а в Източна още ще се понижи.

Днес времето в страната ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 29 мин. и залязва в 18 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 30 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 23 мин. и изгрява в 18 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Прогноза за България за вторник и сряда

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.