Свят

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

6 октомври 2025, 11:10
гърция дъжд
Източник: iStock

Ц иклонът "Барбара" донесе проливни дъждове, бури и спад на температурите в Гърция, a понеделник се счита за най-критичния ден. Вятърът ще духа от запад със скорост от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки 6 в морето, предаде NOVA

Според Националната метеорологична служба времето ще остане нестабилно почти през цялата седмица, като бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море.

Температурата ще паднат значително, особено в централните и северните райони. В северната част на континента ще варира от 11 до 18°C, в останалата част на страната от 18 до 22°C, а на юг до 25°C.

Властите в Гърция предупреждават туристите да не влизат в морето по време на бурята. Шофирайте внимателно, пътувайте с изправни автомобили, апелират полицаите.

Източник: NOVA    
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

