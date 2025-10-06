Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Б ритански шофьор на мотокар, който стана милионер за една нощ, преживя животозастрашаващ здравословен проблем след месеци на непрекъснати купони, съобщава New York Post.

Адам Лопес, на 39 години, премина от това да има едва 17 долара в банковата си сметка до над 1,3 милиона долара, след като спечели от лотарията през юли, съобщи BBC.

Forklift driver who won $1M in scratch-off lottery hospitalized after non-stop partying: ‘Massive wake-up call’ https://t.co/eRb0BboqN0 pic.twitter.com/jMVodddaL3 — New York Post (@nypost) October 6, 2025

До септември Лопес се озова в линейка, страдайки от двустранна белодробна емболия, съобщава медията.

„Знаех, че това, което правя, ще свърши рано или късно, и почти свърши по най-лошия възможен начин. Това беше огромен, огромен сигнал за събуждане“, каза мъжът от Матишал пред медията.

Шофьорът на мотокар, превърнал се в милионер, си спомня как е „купонясвал през последните три месеца“, след като внезапно спечели наградата, която промени живота му.

„Това ми позволи да живея живот, който никога не съм живял, но мисля, че подходих по грешен начин… беше приятно, докато здравето ми не стана проблем“, каза Лопес.

„Стана ясно преди около три седмици… с кръвен съсирек в крака ми, който се разпространи до белите ми дробове“, добави той.

Forklift Driver, Who Won Over $1 Million Off a Scratch-Off Lottery Ticket, Hospitalized After Partying with His Winnings https://t.co/Qej9ewAjT2 — People (@people) October 6, 2025

Лопес беше хоспитализиран в университетската болница „Норфолк и Норич“ за осем дни и половина, наричайки изпитанието „ритник в за*ника“.

„Не можех да ходя, не можех да дишам. Обадих се на линейката, изведоха ме с носилка от къщата ми, а най-голямата промяна в живота ми беше, когато лежах в задната част на линейката и чувах сирените“, каза той.

Той изрази благодарност към болничния персонал за възстановяването си, заявявайки, че се е чувствал „заобиколен от ангели“.

„Това просто те кара да погледнеш към двете страни на живота, защото няма значение дали имаш милион, 100 милиона, милиард или трилион – когато си в задната част на линейката, нищо от това няма значение“, каза Лопес.

След като спечели от лотарията, Лопес напусна работата си като шофьор на мотокар – решение, за което сега съжалява.

„Напуснах работата си и не трябваше да го правя. Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех.“

Лопес казва, че сега се фокусира върху възстановяването си през следващите шест до девет месеца и се надява да се върне към „пълната версия на себе си“.