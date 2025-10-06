Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента

В разгара на скандала по върховете на съдебната власт изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов събра обвинители от Балканския регион на форум в София. Основните теми са международното сътрудничество и предизвикателствата при разследване на трансграничната престъпност.

"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото събитието.

Борислав Сарафов откри форума с думите: „Прокуратурата наистина е сърцето на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазване на обществения интерес“.

Той отбеляза, че когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика.

"Възможността за утвърждаване на трайното и пряко сътрудничество между нас са ключовите стъпки за осигуряването на гаранции за сигурност, справедливост и върховенство на правото на Балканите", каза още Сарафов.

Той предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа за комуникация, обмен на опит в чувствителни сфери като корупция, трафик на хора, киберпрестъпления, околна среда и др.

На събитието присъстват главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди, както и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.

Специален гост е президентът на Eurojust Михаел Шмид.

Видеоприветствие от Брюксел към участниците във форума в София отправи еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.

В събитието участва и генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона.

Сред гостите на форума са още министърът на правосъдието Георги Георгиев, председателят на Комисията по правни и конституционни въпроси Анна Александрова, членове на ВСС, прокурори и следователи.