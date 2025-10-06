Свят

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция

6 октомври 2025, 10:19
Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера
Източник: iStock

Т рима мъже бяха изведени от пещера, като спасителната мисия продължи  повече от 30 часа при „ужасни условия“ по време на бурята Ейми. Опитните спелеолози бяха блокирани в проход Даубър Гил, близо до Грасингтън, Северен Йоркшир, предаде ВВС

Тревогата беше вдигната в 22:00 ч. по британско време в четвъртък, 2 октомври, когато те не се върнаха и съпругата на един от мъжете сигнализира на полицията.

Асоциацията за спасяване в планината Ъпър Уорфейл съобщи, че над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция, която беше затруднена от влошаващото се време, наводнения, пресечен терен и дългите часове под земята.

Когато мъжете бяха открити в ранните часове на петък, покачващите се водни нива направиха най-лесния път за излизане непроходим, принуждавайки спасителите и спелеолозите да се върнат обратно по стъпките си.

Ръководителят на спасителния екип Дерек Хамънд описа как, ако бяха достигнали мъжете само час или два по-рано, всички щяха да са си у дома „навреме за закуска“. „За съжаление времето имаше други планове за нас“, каза той. „Непосредствената опасност е водата и, потенциално в определени части на пещерата, удавянето. Ако водното ниво се беше повишило на тези места, щеше да бъде изключително опасно.“

Съседни спелеологични екипи бяха повикани за помощ, включително Екипът за търсене и спасяване на Калдър Вали, Организацията за спасяване в пещери на Дърбишир, Службата за планинско спасяване на Кралските военновъздушни сили и Екипът за планинско спасяване на Суейлдейл.

Подземните екипи работеха на смени, за да изведат изтощените спелеолози обратно, докато екипите на повърхността издържаха на „ужасно“ време, за да поддържат комуникацията и да управляват логистиката. На един етап членовете на екипа изградиха язовир, използвайки пластмасови листове, за да отклонят нарастващите наводнителни води покрай входа на пещерата. Бяха монтирани въжета за преминаване, за да помогнат на хората да избегнат преминаването през вода.

Първият изчезнал спелеолог беше изведен на безопасно място в 15:30 ч. по британско време в петък, вторият в 02:30 ч. в събота, а третият два часа по-късно. Никой от тях не беше ранен, но Хамънд каза, че бяха изтощени след 42 часа на студ и влага. „Нужен е силен човек, за да оцелее това“, каза той.

Екипът окончателно приключи работата си в 07:45 ч.

Въпреки че беше прогнозирано, че бурята Ейми ще се разрази от петък следобед, Хамънд каза, че експедицията, планирана от мъжете, е била „напълно разумна“, предвид техния опит и метеорологичните условия в четвъртък. Въпреки това силният дъжд дойде по-рано и с по-голяма интензивност, отколкото се очакваше.

Мъжете бяха споделили ключови детайли за маршрута си – от Провидънс Пот до Дау Кейв – преди да тръгнат, и Хамънд каза, че това „спаси положението“.

„Без това обаждане от съпругата никой нямаше да разбере, че тези хора са закъснели, докато някой не видеше колите, паркирани пред пещерата, за няколко дни“, добави той.

Източник: BBC    
Спасяване в пещера Спелеолози Буря Ейми Северен Йоркшир Наводнения Доброволци 30 часова операция Даубър Гил Планинско спасяване Опасни условия
Последвайте ни

По темата

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
Какво представлява котешкият вирус на херпес

Какво представлява котешкият вирус на херпес

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Заместник-кметът на Плевен&nbsp;става управител на ВиК</p>

Заместник-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

България Преди 12 минути

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 14 минути

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 34 минути

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 42 минути

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Чети повече/Слушай повече!

Чети повече/Слушай повече!

Любопитно Преди 59 минути

За книгите, като разказани истории на глас…

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента

България Преди 59 минути

Това заяви премиерът в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Свят Преди 1 час

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

<p>Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong</p>

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Технологии Преди 1 час

KGM Torres HEV идва от Южна Корея, но основните компоненти в задвижването са от Поднебесната империя, а най-голямата батерия сред самозареждащите се хибриди му осигурява завиден пробег само на ток

В следствие на силните валежи започна евакуация на жителите на Ваканционно селище „Елените“.

Активираха BG Alert в района на "Елените"

България Преди 1 час

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Любопитно Преди 1 час

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Свят Преди 1 час

Не е било получено обаче потвърждение за наличието на такива и работата е била подновена

КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

България Преди 2 часа

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало" пред сградата на Антикорупционната комисия

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

Любопитно Преди 2 часа

Водещ на документалната поредица е Александър Сано

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

Свят Преди 2 часа

„Този военен кораб е ясно доказателство за развитието на въоръжените сили на нашата страна“

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

България Преди 2 часа

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Свят Преди 2 часа

Кабинетът на Льокорню е трети за страната в рамките на година

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Принц Уилям: Когато стана крал, ще променя монархията

Edna.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Съдийската комисия разясни спорни ситуации в мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пд, обясни гола на Славия

Gong.bg

Илиана Раева съобщи за бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

Gong.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg

Френският премиер подаде оставка

Nova.bg