Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Т рима мъже бяха изведени от пещера, като спасителната мисия продължи повече от 30 часа при „ужасни условия“ по време на бурята Ейми. Опитните спелеолози бяха блокирани в проход Даубър Гил, близо до Грасингтън, Северен Йоркшир, предаде ВВС.

Тревогата беше вдигната в 22:00 ч. по британско време в четвъртък, 2 октомври, когато те не се върнаха и съпругата на един от мъжете сигнализира на полицията.

Асоциацията за спасяване в планината Ъпър Уорфейл съобщи, че над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция, която беше затруднена от влошаващото се време, наводнения, пресечен терен и дългите часове под земята.

Когато мъжете бяха открити в ранните часове на петък, покачващите се водни нива направиха най-лесния път за излизане непроходим, принуждавайки спасителите и спелеолозите да се върнат обратно по стъпките си.

Ръководителят на спасителния екип Дерек Хамънд описа как, ако бяха достигнали мъжете само час или два по-рано, всички щяха да са си у дома „навреме за закуска“. „За съжаление времето имаше други планове за нас“, каза той. „Непосредствената опасност е водата и, потенциално в определени части на пещерата, удавянето. Ако водното ниво се беше повишило на тези места, щеше да бъде изключително опасно.“

Съседни спелеологични екипи бяха повикани за помощ, включително Екипът за търсене и спасяване на Калдър Вали, Организацията за спасяване в пещери на Дърбишир, Службата за планинско спасяване на Кралските военновъздушни сили и Екипът за планинско спасяване на Суейлдейл.

Подземните екипи работеха на смени, за да изведат изтощените спелеолози обратно, докато екипите на повърхността издържаха на „ужасно“ време, за да поддържат комуникацията и да управляват логистиката. На един етап членовете на екипа изградиха язовир, използвайки пластмасови листове, за да отклонят нарастващите наводнителни води покрай входа на пещерата. Бяха монтирани въжета за преминаване, за да помогнат на хората да избегнат преминаването през вода.

Първият изчезнал спелеолог беше изведен на безопасно място в 15:30 ч. по британско време в петък, вторият в 02:30 ч. в събота, а третият два часа по-късно. Никой от тях не беше ранен, но Хамънд каза, че бяха изтощени след 42 часа на студ и влага. „Нужен е силен човек, за да оцелее това“, каза той.

Екипът окончателно приключи работата си в 07:45 ч.

Въпреки че беше прогнозирано, че бурята Ейми ще се разрази от петък следобед, Хамънд каза, че експедицията, планирана от мъжете, е била „напълно разумна“, предвид техния опит и метеорологичните условия в четвъртък. Въпреки това силният дъжд дойде по-рано и с по-голяма интензивност, отколкото се очакваше.

Мъжете бяха споделили ключови детайли за маршрута си – от Провидънс Пот до Дау Кейв – преди да тръгнат, и Хамънд каза, че това „спаси положението“.

„Без това обаждане от съпругата никой нямаше да разбере, че тези хора са закъснели, докато някой не видеше колите, паркирани пред пещерата, за няколко дни“, добави той.