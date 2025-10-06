Любопитно

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

Водещ на документалната поредица е Александър Сано

6 октомври 2025, 09:31
NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат
Източник: NOVA

Х ристо Стоичков е емблема във футболния свят не само в България, но и в чужбина, а новината за „Стоичков – Филмът“ се превърна в едно от събитията както в спортния, така и в културния живот. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Водещата медия ще проследи избора на най-добрия кандидат за главната роля в „Стоичков – Филмът“ в документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“. Водещ ще бъде успешният актьор и продуцент Александър Сано, който ще преведе зрителите на NOVA през целия процес на подбор. Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг на адрес nova.bg/casting.

Документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ ще покаже на зрителите избора на актьора от специално жури, което ще преценява качествата на кандидатите. „Много е важно, да се отърват от това напрежение, че трябва да се играе Христо Стоичков. Не. Играй това, което можеш да играеш. Не бъди страхлив!“, каза легендарният футболист в специално интервю за „Събуди се“.

„Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативня екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbet и Община Пловдив. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е Cloud9 Studios.

Образът на Христо Стоичков се е превърнал в символ на надежда, хъс и желание за победа. Момчето от Пловдив, което не се е отказало от мечтата си да играе за националния отбор и днес в музея си има не само Златна топка – за Най-добър футболист в света за 1994 г., но и Златна обувка за Голмайстор на Световното първенство в САЩ през същата година. Кандидатите, които ще се явят на кастинг, трябва да притежават именно тази страст и отдаденост, за да успеят да се превъплътят в образа на обичания футболист.

Очаквайте „Вече играеш… Стоичков“ в ефира на NOVA.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест пред сградата на КПКОНПИ

Протест пред сградата на КПКОНПИ

България Преди 30 минути

Представители на „ДПС - Ново начало” поискаха закриване на Антикорупционната комисия

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

България Преди 47 минути

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Свят Преди 1 час

Кабинетът на Льокорню е трети за страната в рамките на година

Украински дронове парализираха летища в Русия: Масови ограничения в полетите

Украински дронове парализираха летища в Русия: Масови ограничения в полетите

Свят Преди 1 час

Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород

Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон

Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон

Свят Преди 1 час

Контролираните от демократите власти в двата съседни щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта

<p>Президентът&nbsp;Радев връчва наградите &quot;Джон Атанасов&quot; за 2025 година</p>

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

България Преди 2 часа

Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

България Преди 2 часа

Той осигурява достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната

<p>Празник е! Почитаме апостол на Иисус, а имен ден имат...</p>

6 октомври: Почитаме паметта на св. апостол Тома, имен ден имат...

Любопитно Преди 2 часа

Той проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия

Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ изрази очакване първата фаза да приключи тази седмица

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Свят Преди 3 часа

Един мъж е в тежко състояние, а още няколко човека са настанени в болница

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Любопитно Преди 3 часа

Оказва се, че жените са по-податливи на геомагнитни условия

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Любопитно Преди 3 часа

На всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Любопитно Преди 3 часа

Очите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

България Преди 3 часа

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 10° и 20°

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Технологии Преди 4 часа

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден...

Edna.bg

Илиана Раева съобщи за бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

Gong.bg

Христо Янев зачеркна френско крило

Gong.bg

Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до „Елените”

Nova.bg

Катастрофа предизвика километрично задръстване на "Тракия"

Nova.bg