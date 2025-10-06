NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

Х ристо Стоичков е емблема във футболния свят не само в България, но и в чужбина, а новината за „Стоичков – Филмът“ се превърна в едно от събитията както в спортния, така и в културния живот. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Водещата медия ще проследи избора на най-добрия кандидат за главната роля в „Стоичков – Филмът“ в документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“. Водещ ще бъде успешният актьор и продуцент Александър Сано, който ще преведе зрителите на NOVA през целия процес на подбор. Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг на адрес nova.bg/casting.

Документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ ще покаже на зрителите избора на актьора от специално жури, което ще преценява качествата на кандидатите. „Много е важно, да се отърват от това напрежение, че трябва да се играе Христо Стоичков. Не. Играй това, което можеш да играеш. Не бъди страхлив!“, каза легендарният футболист в специално интервю за „Събуди се“.

„Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативня екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbet и Община Пловдив. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е Cloud9 Studios.

Образът на Христо Стоичков се е превърнал в символ на надежда, хъс и желание за победа. Момчето от Пловдив, което не се е отказало от мечтата си да играе за националния отбор и днес в музея си има не само Златна топка – за Най-добър футболист в света за 1994 г., но и Златна обувка за Голмайстор на Световното първенство в САЩ през същата година. Кандидатите, които ще се явят на кастинг, трябва да притежават именно тази страст и отдаденост, за да успеят да се превъплътят в образа на обичания футболист.

Очаквайте „Вече играеш… Стоичков“ в ефира на NOVA.