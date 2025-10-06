Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Д ве коли са се ударили в понеделник сутринта на автомагистрала "Тракия" в посока София.

Пътният инцидент е станал на 46 километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятната причина за сблъсъка е несъобразена скорост и твърде близка дистанция, в комбинация с мократа настилка.

Няма информация за пострадали в пътното произшествие.

Движението се осъществява в активната лента заради катастрофата, съобщиха от АПИ. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".