В капана на Еверест: Успяха да спасят стотици туристи след необичайната снежна буря

„Времето тази година не е нормално. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно“

6 октомври 2025, 09:33
Източник: Getty images/ iStock

С тотици туристи, блокирани от снежна буря близо до източния склон на връх Еверест в Тибет, бяха изведени на безопасно място от спасителни екипи, съобщиха китайските държавни медии в неделя. Необичайно силни снеговалежи и дъждове връхлетяха Хималаите, предаде Reuters.

До неделя, 5 октомври, 350 туристи са достигнали малкия град Куданг, докато контакт с останалите над 200 туристи е бил установен, съобщи CCTV.

Посетителите в отдалечената долина Карма, която води до източния склон Кангшунг на Еверест, бяха стотици тази седмица, възползвайки се от осемдневната почивка за Националния ден в Китай.

„Беше толкова влажно и студено в планините, а хипотермията беше реален риск“, каза Чен Гешуан, част от 18-членен туристически екип, който успя да стигне до Куданг. „Времето тази година не е нормално. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно.“

Групата на Чен слезе от планините в неделя и беше посрещната от местни жители, след като преживя ужасяваща вечер с обилен снеговалеж, съчетан с гръмотевици и светкавици. Със сълзи на очи Чен прие техните предложения за сладък чай и обещание за топлина, разказа тя. „Обратно в селото хапнахме и най-накрая се стоплихме.“

Стотици местни жители и спасителни екипи бяха мобилизирани, за да разчистят снега, блокиращ достъпа до района, където близо 1000 души бяха в капан, според по-ранен доклад на държавно подкрепяната медия Jimu News.

Останалите туристи ще пристигнат в Куданг на етапи под ръководството и с помощта на спасители, организирани от местното правителство, съобщи CCTV. В доклада на CCTV не се уточнява дали местните водачи и поддържащият персонал на туристическите групи са били отчетени.

"Едва спахме"

Снеговалежът в долината, която се намира на средна надморска височина от 4200 метра, започна в петък вечер и продължи през цялата събота. „Валеше дъжд и сняг всеки ден и изобщо не видяхме Еверест“, каза Ерик Уен, който преживя изпитанието.

Неговата туристическа група от 18 души реши в събота вечер да се върне обратно от петия и последен лагер, обезпокоена от непрекъснатия снеговалеж. „Имахме само няколко палатки. Повече от 10 от нас бяха в голямата палатка и почти не спахме“, каза Уен пред Ройтерс в понеделник. „Снегът валеше твърде силно.“

Уен разказа, че групата му е трябвало да разчиства снега на всеки 10 минути. „Иначе палатките ни щяха да се срутят“, каза той.

Двама мъже и една жена от групата станаха жертва на хипотермия, когато температурата падна под нулата, въпреки че бяха подходящо облечени, сподели Уен. Но експедиционната му група излезе до голяма степен невредима, включително осем други водачи на експедицията и няколко души, които се грижеха за яковете, превозващи тяхното оборудване.

Долината Карма, изследвана за първи път от западни пътешественици преди век, е сравнително девствена част от региона на Еверест. За разлика от сухия северен склон на върха, тя се гордее с буйна растителност и недокоснати алпийски гори, подхранвани от топящите се води на ледника Кангшунг в подножието на най-високата планина в света.

Не е ясно дали туристите близо до северния склон са били засегнати или не. Северният склон, благодарение на лесния достъп по асфалтиран път, редовно привлича голям брой туристи. Октомври е пиков сезон, когато небето обикновено се изчиства след края на индийския мусон.

Продажбата на билети и достъпът до цялата живописна зона на Еверест бяха спрени от късна събота.

На юг от Тибет, в Непал, обилните дъждове предизвикаха свлачища и внезапни наводнения, които блокираха пътища, отнесоха мостове и убиха най-малко 47 души от петък насам. Тридесет и пет души загинаха при отделни свлачища в източния район Илам, граничещ с Индия. Девет души са обявени за изчезнали, след като бяха отнесени от наводненията, а трима други бяха убити от мълнии.

Източник: Reuters    
