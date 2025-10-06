България

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

6 октомври 2025, 08:09
Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента
Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg
Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи
Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица
1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини
Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет
Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа
МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

П резидентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Отличия ще получат заслужили български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки. 

Наградените ще бъдат в три категории - Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, както и "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията с патрон видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, чието име носят наградите, се провежда за 23-та поредна година, припомнят от президентската институция. 

В миналигодишното издание на конкурса, наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ получи Йонко Чуклев – утвърден млад професионалист, създал заедно с партньорите си „Инкубатор по роботика", който  предоставя на младежи с иновативни технически идеи финансиране, подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове. 

Източник: БТА/Николета Василева    
Радев Джон Атанасов награди
Последвайте ни
Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат мандарини?

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Празник е! Почитаме апостол на Иисус, а имен ден имат...</p>

6 октомври: Почитаме паметта на св. апостол Тома, имен ден имат...

Любопитно Преди 1 час

Той проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Любопитно Преди 1 час

Оказва се, че жените са по-податливи на геомагнитни условия

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

България Преди 2 часа

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Технологии Преди 2 часа

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Свят Преди 9 часа

Екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Свят Преди 11 часа

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Свят Преди 11 часа

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 11 часа

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Свят Преди 11 часа

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Свят Преди 11 часа

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Свят Преди 12 часа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 12 часа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

България Преди 12 часа

COVID-19 не си е отишъл, стана ясно от думите на експерта

<p>Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Асад</p>

Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад

Свят Преди 13 часа

Това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Свят Преди 13 часа

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

България Преди 14 часа

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 6 - 12 октомври: Оставете старото в миналото

Edna.bg

Шкумбата на 71: Времената се менят, но усмивката остава

Edna.bg

Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Лудогорец

Gong.bg

Мъри: Не беше най-добрият ни мач, но трите точки бяха най-важни

Gong.bg

Кои растения е опасно да отглеждаме у дома и кои са полезни (СНИМКИ)

Nova.bg

Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България

Nova.bg