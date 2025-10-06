Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

П резидентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Отличия ще получат заслужили български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.

Наградените ще бъдат в три категории - Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, както и "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията с патрон видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, чието име носят наградите, се провежда за 23-та поредна година, припомнят от президентската институция.

В миналигодишното издание на конкурса, наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ получи Йонко Чуклев – утвърден млад професионалист, създал заедно с партньорите си „Инкубатор по роботика", който предоставя на младежи с иновативни технически идеи финансиране, подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове.