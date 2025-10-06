Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

А йк Търнър-младши, синът на легендарната певица Тина Търнър и музиканта Айк Търнър-старши, е починал на 67-годишна възраст, потвърди изданието The Post.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на моя братовчед Айк Търнър-младши“, заяви племенницата на Тина Търнър – Жаклин Бълок – в изявление за The Post. „Джуниър беше повече от братовчед за мен – той беше като мой брат, тъй като израснахме заедно в едно и също, добре познато домакинство.“

„Като син на Тина и Айк Търнър, още от ранна възраст талантът му беше очевиден. Нямаше инструмент, на който да не иска да свири. В началото предпочиташе барабаните, но леля ми – неговата майка Тина – настояваше да разглобява барабанния комплект след всяка репетиция. Това го накара да се насочи към клавишите. Впоследствие Джуниър започна да помага в управлението на Bolic Sound Studios – звукозаписните студия, основани от баща му Айк Търнър“, допълва Бълок.

„Въпреки че се сблъскваше със същите трудности, през които преминаваме много от нас, той се превърна в търсен звукорежисьор и музикант. През 2007 г. спечели награда „Грами“ за най-добър традиционен блус албум за проекта на баща си Risin' With The Blues“, казва още тя. В края на изявлението Бълок добавя: „Ние като семейство сме благодарни за изразените съболезнования и молим за поверителност в този труден момент.“

Причината за смъртта не беше официално оповестена, но според TMZ Айк Търнър-младши е починал от бъбречна недостатъчност.

Айк-младши е роден през 1958 г. от брака на Айк Търнър-старши и Лорейн Тейлър. Тина Търнър, която беше омъжена за Айк-старши между 1962 и 1978 г., осиновява момчето, когато то е още малко.

„Тина ме отгледа от две годишна възраст. Тя е единствената майка, която познавам“, разказва Айк-младши в интервю за Daily Mail през 2018 г., като допълва, че е бил „отгледан от детегледачки, защото майка ми и баща ми отсъстваха по 11 месеца в годината“.

Той тръгва по стъпките на родителите си, след като баща му го взима от училище на 13-годишна възраст, за да пътува с него по турнета.

„В крайна сметка ръководех звукозаписното му студио и пътувах с тях“, спомня си той. „Те печелеха много пари по турнета и баща ми ме караше да ги броя, докато ръцете ми посивееха.“

По-късно Айк-младши продуцира албума Risin' With The Blues (2006), който донася на баща му награда „Грами“ за най-добър традиционен блус албум.

Айк Търнър-младши поддържа сложни отношения и с двамата си родители. През 2018 г. признава пред Daily Mail, че не е говорил с Тина повече от десетилетие. „Не съм говорил с майка си от кой знае кога – вероятно от около 2000 г.“, споделя той. „Майка ми живее живота си – има нов съпруг и е в Европа. Не иска да има нищо общо с миналото.“

В същото интервю той твърди, че баща му – който почина от свръхдоза кокаин през 2007 г. – „ме е удрял по главата с никелиран пистолет .45“, защото известно време е работил като звукорежисьор на Тина, докато двамата са били в развод.

През май 2023 г. Айк Търнър-младши е арестуван в Тексас и обвинен в притежание на крек кокаин и опит за унищожаване на доказателства – само седмици преди смъртта на Тина Търнър.

От полицейското управление в Алвин, Тексас, съобщиха пред People, че са го спрели заради повредено осветление на автомобила. Според служителите, по време на проверката той се опитал да погълне наркотиците, които държал. Конфискувани са 1,7 грама крек кокаин и 0,7 грама метамфетамин. Малко след това Айк-младши е осъден на затвор – само 18 дни преди Тина Търнър да почине на 83 години.

Айк Търнър-младши оставя след себе си множество братя и сестри – Реймънд Крейг Търнър, Майкъл Търнър, Роналд („Рони“) Търнър и Миа Търнър.

Рони почина през декември 2022 г. на 62-годишна възраст от усложнения, свързани с рак на дебелото черво – по-малко от шест месеца преди смъртта на легендарната му майка.