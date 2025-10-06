Свят

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Не е било получено обаче потвърждение за наличието на такива и работата е била подновена

6 октомври 2025, 09:51
Източник: iStock Photos/Getty Images

Л етището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано в понеделник сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, предаде Ройтерс.

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че смята, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове и работата на летището е била подновена.

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Осло полети дронове летище
Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

