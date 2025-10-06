България

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

6 октомври 2025, 11:18
Източник: БГНЕС

Ж ителите на застрашените от наводнение райони в община Царево да напуснат домовете си до четвъртък, призовава Общинският щаб във връзка с очаквано влошаване на метеорологичната обстановка през следващите дни. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

В рамките на днешния ден ще бъде активирана системата за ранно предупреждение BG-Alert с официално съобщение за опасно време. За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон.

Сред мерките, предприети от Общинския щаб, е и искане до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за сформиране на експертна комисия. Тя трябва да установи причините за обилните водни разливи от реки и сухи дерета, които започват още извън населените места, но засягат урбанизираните зони. Специално внимание се обръща на деретата и водните участъци в районите на Лозенец, Арапя, Пречиствателната станция за отпадни води-Царево, река Черна и река Нестинарка.

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

От Общината предупреждават, че при допълнително влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени неучебни дни за всички училища и детски градини в региона.

Призивът към гражданите е да не излизат навън без необходимост и да избягват опасни действия като преминаване през мостове и водоеми, особено при повишени водни нива. Припомня се, че в нощта на 3 октомври служители на пожарната са предотвратили инцидент с човек, намиращ се на залято мостово съоръжение.

Бедствено положение на територията на община Царево
"Бъдете внимателни и отговорни. Екипите на общинската администрация и органите на МВР са в пълна готовност и работят денонощно", се посочва още в съобщението. Общинският щаб остава в непрекъснато заседание.

Източник: Галя Тенева/БТА    
Наводнения Община Царево Евакуация BG-Alert Временен подслон Опасно време
