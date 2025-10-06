Мечка се появи в центъра на село Бръщен

Ж ители на село Бръщен са силно притеснени от появила се мечка снощи в центъра на селото. Тя е заснета на улица от камери на къща, каза кметът Кемал Бошнаков, предаде БНР.

"Заснета е от видеокамера на ул. "Изгрев" към 21.50 и е отишла в посока стадиона, гробищата, където се намират. Никой не я е видял на живо, да има съприкосновение с нея.

Пратихме сигнал до РИОСВ и до Горското. Тя за първи път се появява. Иначе по баирите имаме информация, че бродят мечки, но в селото за първи път влиза. Не знам какво е търсила там, защото да я примами нещо за храна, откъде е дошла, просто загадка голяма е", заяви Кемал Бошнаков.