Къде да усетите магията на Рождество: Топ градовете с най-добрите коледни базари в България

От традиционния немски базар в София и ледената пързалка пред НДК до приказното „Коледно село на България“

11 декември 2025, 06:24
С аромат на греяно вино, канела и топъл шоколад, празничните дни дойдоха и коледните базари превръщат градовете в цяла България в истинска приказка. От традиционния немски базар в София и ледената пързалка пред НДК до приказното „Коледно село на България“ - събрахме пълен пътеводител на най-вълнуващите празнични локации, където да откриете магията на Коледа тази година - дори и да не завали сняг. 

София

Тази зима София се утвърждава като мечтана дестинация за зимни базари. Все повече квартали организират свои собствени базари. Така празничният дух достига навсякъде, не само в центъра, но и в любимите паркове и жилищни райони, съобщи Столична община

Немският коледен базар в Градската градина

Източник: Столична община
  • Градската градина, до Националния театър „Иван Вазов“
  • От 14 ноември до 21 декември

Това е може би най-старият коледен базар в София. Той предлага автентична германска атмосфера, но с български почерк. Сред уютните дървени къщички ще намерите класическо греяно вино, крафт бири, немски наденички, гофрети и сувенири. Сцената  под открито небе предлага богата програма с музика на живо и театрални изпълнения за деца, а Дядо Коледа е чест гост. За по-спокойно преживяване, опитайте да го посетите през делничен следобед.

Sofia Christmas Fest 

  • Площад „България“, пред Националния дворец на културата
  • От 21 ноември до 28 декември

Sofia Christmas Fest се превръща в епицентър на коледните забавления в столицата. Тази година фестивалът предлага още повече атракции: ледена пързалка с площ от 320 кв.м с кънки под наем и инструктори, впечатляващо виенско колело и коледен карусел. Специален ретро автобус вози по празничен маршрут, а на фермерския и арт базар може да откриете уникални български продукти и ръчно изработени подаръци. Културната програма включва концерти, DJ сетове и възстановки на традиционни танци. Фестивалът подкрепя и благотворителната инициатива „От дете за дете - Стани таен Дядо Коледа“.

Базар на изкуството и шоколада на пл. „Славейков“

  • Площад „Славейков“
  • От 12 до 21 декември

Това е мястото за ценителите на изкуството и сладките изкушения. 

Коледни базари в столични квартали и в района

  •  Парк „Гео Милев“, район „Слатина“: От 4 до 15 декември тук е разположен базар с лабиринт.
  • Парк в „Младост-3“, срещу общината: От 8 до 26 декември жителите на най-големия столичен квартал могат да се насладят на празнични шатри и настроение.
  • Пред сградата на районната администрация в „Люлин“: От 17 до 23 декември.
  • Езерото „Дружба“, район „Искър“: От 19 до 23 декември.
  • Коледно градче в Банкя: От 13 до 21 декември, с музикална програма през уикендите.
  • Село Мрамор, район „Връбница“: От 1 до 28 декември.
  • Село Бистрица: От 19 до 27 декември.
  • Район „Кремиковци“: Тук базарите са плод на труда на деца, родители и учители и се провеждат в различни населени места: кв. „Враждебна“ (8.12), с. Яна (13.12), гр. Бухово (13, 15-19.12), кв. „Ботунец“ (15-19.12), кв. „Челопечене“ (17-19.12), кв. „Кремиковци“ (20.12) и с. Горни Богров (22.12).

Пловдив

   Коледа в Пловдив

  •  Централен площад
  • От 28 ноември 2025 г. до 4 януари 2026 г.

    На централния площад в Пловдив ви очаква истинско вълшебство. Сред атракциите са Асансьорът на Дядо Коледа и Карусел-Елха, а Пощата на Дядо Коледа очаква писмата на всички деца. Коледните къщички предлагат сезонни специалитети, греяно вино и ръчно изработени подаръци, а богатата музикална програма включва концерти на легенди като „Сигнал“.

   Коледен базар Капана 2025

  • Площад „Централен“
  • От 17 до 28 декември 2025 г.

    За своята 10-а годишнина базарът събира над 240 автори и занаятчии. Очакват ви коледен фото кът с ретро шейна, жива музика, празнични вкусове и благотворителни инициативи. Тази година коледните инсталации ще украсят и квартал „Капана“, Градската и Дондуковата градина, правейки целия град по-празничен от всякога.

Коледното село на България

  • Село Чавдар
  • Всяка събота и неделя от 29 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г.

На 70 км от София, малкото средногорско село се превръща в истинска коледна приказка. Тук ви очакват коледни работилници, музикална сцена, театрални представления и гастрономическа зона с фермерски продукти и немски специалитети. Чавдар е прочут с красивата си украса и шареното си коледно селце с мостчета, елхи и фигури. 

Коледен Базар Велико Търново

  • Парк „Марно поле“ и сцената на летния театър
  • От 28 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г.

Старата столица предлага дълъг коледен базар с богата програма. Духови оркестри, концерти, театър за малките, флашмобове и разходки с понита са само част от забавленията.

Приказната Коледа на Кюстендил

  •    Площад „Велбъжд“
  •   От 6 до 31 декември 2025 г.

Градът грейва на Никулден със запалването на елхата. Базарът предлага аромат на канела и топли напитки, а програмата включва работилнички, театрални представления и концерти, с кулминация Коледният концерт на Васил Петров на 27 декември.

Варна

   Коледната градинка Чаталджа

  • Градинката „Чаталджа“
  • От 22 ноември до 31 декември 2025 г.

    Около голямата истинска елха са разположени 14 къщички с разнообразни коледни изкушения. Голям бял мечок радва малки и големи, а на 24 декември се очакват и мотористите на Дядо Коледа.

   Коледен базар Varna Fun Port 2025

  • Къде: Морска гара Варна
  • От 21 ноември 2025 г. до 4 януари 2026 г.

    Коледният дух на брега на морето е гарантиран от ледена пързалка, виенско колело, вкусни изкушения и богата музикална програма.

Бургас

   Burgas Christmas Bazaar

  • Къде: Морска градина, Пантеона
  • От 28 ноември до 28 декември 2025 г.

    Морската градина се превръща в коледно градче с DJ партита, изпълнения на улични музиканти, красива арт украса и занаятчийски щандове.

   Парк "Росенец" базар 2025

  • Парк „Росенец“
  • От 19 до 28 декември 2025 г.

    Един по-различен базар в непосредствена близост до морския бряг, сред истинска зимна гора с безброй светлини. Дървените къщички предлагат авторски ръчно изработени изделия, носещи история и душа.

Коледно градче Плевен 2025

  •   Централен площад „Възраждане“
  • От 1 до 31 декември 2025 г.

С официалното запалване на светлините започва богата програма с над 50 събития. Забавленията включват ледена пързалка, тематични спектакли и работилнички, а дървените къщички предлагат коледни специалитети и ръчно изработени подаръци.

Независимо дали търсите приключения, уют или вдъхновение, тази Коледа България ви очаква с отворени врати, светли улици и сърце, пълно с празнична магия.

Източник: Столична община, Travel Love, Lifestyle.bg, Beauty Feed    
