Къде да усетите магията на Рождество: Топ градовете с най-добрите коледни базари в България

С аромат на греяно вино, канела и топъл шоколад, празничните дни дойдоха и коледните базари превръщат градовете в цяла България в истинска приказка. От традиционния немски базар в София и ледената пързалка пред НДК до приказното „Коледно село на България“ - събрахме пълен пътеводител на най-вълнуващите празнични локации, където да откриете магията на Коледа тази година - дори и да не завали сняг.

София

Тази зима София се утвърждава като мечтана дестинация за зимни базари. Все повече квартали организират свои собствени базари. Така празничният дух достига навсякъде, не само в центъра, но и в любимите паркове и жилищни райони, съобщи Столична община.

Немският коледен базар в Градската градина

Източник: Столична община

Градската градина, до Националния театър „Иван Вазов“

От 14 ноември до 21 декември

Това е може би най-старият коледен базар в София. Той предлага автентична германска атмосфера, но с български почерк. Сред уютните дървени къщички ще намерите класическо греяно вино, крафт бири, немски наденички, гофрети и сувенири. Сцената под открито небе предлага богата програма с музика на живо и театрални изпълнения за деца, а Дядо Коледа е чест гост. За по-спокойно преживяване, опитайте да го посетите през делничен следобед.

Sofia Christmas Fest

Площад „България“, пред Националния дворец на културата

От 21 ноември до 28 декември

Sofia Christmas Fest се превръща в епицентър на коледните забавления в столицата. Тази година фестивалът предлага още повече атракции: ледена пързалка с площ от 320 кв.м с кънки под наем и инструктори, впечатляващо виенско колело и коледен карусел. Специален ретро автобус вози по празничен маршрут, а на фермерския и арт базар може да откриете уникални български продукти и ръчно изработени подаръци. Културната програма включва концерти, DJ сетове и възстановки на традиционни танци. Фестивалът подкрепя и благотворителната инициатива „От дете за дете - Стани таен Дядо Коледа“.

Базар на изкуството и шоколада на пл. „Славейков“

Площад „Славейков“

От 12 до 21 декември

Това е мястото за ценителите на изкуството и сладките изкушения.

Коледни базари в столични квартали и в района

Парк „Гео Милев“, район „Слатина“: От 4 до 15 декември тук е разположен базар с лабиринт.

Парк в „Младост-3“, срещу общината: От 8 до 26 декември жителите на най-големия столичен квартал могат да се насладят на празнични шатри и настроение.

Пред сградата на районната администрация в „Люлин“: От 17 до 23 декември.

Езерото „Дружба“, район „Искър“: От 19 до 23 декември.

Коледно градче в Банкя: От 13 до 21 декември, с музикална програма през уикендите.

Село Мрамор, район „Връбница“: От 1 до 28 декември.

Село Бистрица: От 19 до 27 декември.

Район „Кремиковци“: Тук базарите са плод на труда на деца, родители и учители и се провеждат в различни населени места: кв. „Враждебна“ (8.12), с. Яна (13.12), гр. Бухово (13, 15-19.12), кв. „Ботунец“ (15-19.12), кв. „Челопечене“ (17-19.12), кв. „Кремиковци“ (20.12) и с. Горни Богров (22.12).

Пловдив

Коледа в Пловдив

Централен площад

От 28 ноември 2025 г. до 4 януари 2026 г.

На централния площад в Пловдив ви очаква истинско вълшебство. Сред атракциите са Асансьорът на Дядо Коледа и Карусел-Елха, а Пощата на Дядо Коледа очаква писмата на всички деца. Коледните къщички предлагат сезонни специалитети, греяно вино и ръчно изработени подаръци, а богатата музикална програма включва концерти на легенди като „Сигнал“.

Коледен базар Капана 2025

Площад „Централен“

От 17 до 28 декември 2025 г.

За своята 10-а годишнина базарът събира над 240 автори и занаятчии. Очакват ви коледен фото кът с ретро шейна, жива музика, празнични вкусове и благотворителни инициативи. Тази година коледните инсталации ще украсят и квартал „Капана“, Градската и Дондуковата градина, правейки целия град по-празничен от всякога.

Коледното село на България

Село Чавдар

Всяка събота и неделя от 29 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г.

На 70 км от София, малкото средногорско село се превръща в истинска коледна приказка. Тук ви очакват коледни работилници, музикална сцена, театрални представления и гастрономическа зона с фермерски продукти и немски специалитети. Чавдар е прочут с красивата си украса и шареното си коледно селце с мостчета, елхи и фигури.

Коледен Базар Велико Търново

Парк „Марно поле“ и сцената на летния театър

От 28 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г.

Старата столица предлага дълъг коледен базар с богата програма. Духови оркестри, концерти, театър за малките, флашмобове и разходки с понита са само част от забавленията.

Приказната Коледа на Кюстендил

Площад „Велбъжд“

От 6 до 31 декември 2025 г.

Градът грейва на Никулден със запалването на елхата. Базарът предлага аромат на канела и топли напитки, а програмата включва работилнички, театрални представления и концерти, с кулминация Коледният концерт на Васил Петров на 27 декември.

Варна

Коледната градинка Чаталджа

Градинката „Чаталджа“

От 22 ноември до 31 декември 2025 г.

Около голямата истинска елха са разположени 14 къщички с разнообразни коледни изкушения. Голям бял мечок радва малки и големи, а на 24 декември се очакват и мотористите на Дядо Коледа.

Коледен базар Varna Fun Port 2025

Къде: Морска гара Варна

От 21 ноември 2025 г. до 4 януари 2026 г.

Коледният дух на брега на морето е гарантиран от ледена пързалка, виенско колело, вкусни изкушения и богата музикална програма.

Бургас

Burgas Christmas Bazaar

Къде: Морска градина, Пантеона

От 28 ноември до 28 декември 2025 г.

Морската градина се превръща в коледно градче с DJ партита, изпълнения на улични музиканти, красива арт украса и занаятчийски щандове.

Парк "Росенец" базар 2025

Парк „Росенец“

От 19 до 28 декември 2025 г.

Един по-различен базар в непосредствена близост до морския бряг, сред истинска зимна гора с безброй светлини. Дървените къщички предлагат авторски ръчно изработени изделия, носещи история и душа.

Коледно градче Плевен 2025

Централен площад „Възраждане“

От 1 до 31 декември 2025 г.

С официалното запалване на светлините започва богата програма с над 50 събития. Забавленията включват ледена пързалка, тематични спектакли и работилнички, а дървените къщички предлагат коледни специалитети и ръчно изработени подаръци.

Независимо дали търсите приключения, уют или вдъхновение, тази Коледа България ви очаква с отворени врати, светли улици и сърце, пълно с празнична магия.