България

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

В 4:30 ч. е обявена учебна тревога, с която са започнали и претърсвания

19 ноември 2025, 07:57
След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна
Източник: iStock photos/Getty images

З адържани са петима служители от надзорно-охранителния състав на арест - гр. Варна, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Изненадваща проверка в затвора, претърсиха килиите

Оттам уточниха, че в сряда съгласно заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев в ареста служители на сектори „Вътрешна сигурност“ и „Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), съвместно с Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР, са извършили претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

Проверяват затворите след нередности в Бургас

В 4:30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора в гр. Варна, е обявена учебна тревога. С нея започват и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки. При акцията са задържани петима служители от надзорно-охранителния състав на арест - гр. Варна. Проверките продължават. 

Спипаха надзирател, снабдявал затворници с телефони и дрога

В съобщението се посочва, че изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.

Арест за трима надзиратели, пускали на свобода затворник

В края на август от Министерството на правосъдието информираха, че за месец и половина служителите на ГДИН са успели да предотвратят внасянето на 25 мобилни телефона, както и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.

Източник: БТА/Никол Николова    
варна арест надзиратели
Последвайте ни
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Gemini 3

Google: Gemini 3 е нова ера в AI и ще реализира идеите ви

Технологии Преди 13 минути

Интернет гигантът е много амбициран за новия алгоритъм

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

Свят Преди 17 минути

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена

Смъртоносно нападение: Най-малко 15 убити при израелски въздушни удари в Ливан

Смъртоносно нападение: Най-малко 15 убити при израелски въздушни удари в Ливан

Свят Преди 1 час

Това е най-смъртоносната атака след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня с "Хизбула"

Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел

Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел

България Преди 1 час

Основната му цел е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси

Комисиите в НС продължават разглеждането на Бюджет 2026

Комисиите в НС продължават разглеждането на Бюджет 2026

България Преди 1 час

Проектозаконът вече премина през първо четене в Комисията по финанси

Петима туристи загинаха по време на снежна буря в Чили

Петима туристи загинаха по време на снежна буря в Чили

Свят Преди 1 час

Трагедията се разиграла в националния парк "Торес дел Пайне" в Патагония

,

Кои работници имат право на безплатна храна

България Преди 1 час

Досега стойността беше 2 лева и 1 лев сътоветно за храна/напитки

5 ежедневни навика, които влошават състоянието на косата ви

5 ежедневни навика, които влошават състоянието на косата ви

Любопитно Преди 1 час

Много хора харчат много пари за скъпи шампоани, маски и серуми, но въпреки това се оплакват от матовост, чупливост и цъфтящи краища

,

Възможно ли е да се живее до 150 години?

Любопитно Преди 1 час

Благодарение на напредъка в медицината през 20-ти век, средната продължителност на живота се е увеличила с 30 години

<p>Защо не трябва да се спира рязко пред &bdquo;легнал полицай&ldquo;</p>

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Технологии Преди 1 час

Ползите от подобна „маневра“ са по-малко от вредите

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

България Преди 1 час

Какви са условията и процедурите за това

Предлагат редица промени в здравеопазването

Предлагат редица промени в здравеопазването

България Преди 1 час

Нови пътеки, имунизации и облекчения за пациенти

Мъжът с желязната маска

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Свят Преди 9 часа

Висш служител на затвора дори се е оплакал, че е „лакей на Максуел“

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

България Преди 9 часа

Сачева: Има възможност да се направи справедливо разпределение на средствата

<p>Федоров: Най-трудната ситуация от старта на войната</p>

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Свят Преди 9 часа

Федоров: С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Нестандартни имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 ноември, сряда

Edna.bg

Гигантски скок за най-малката държава, класирала се на Мондиал 2026

Gong.bg

Среща на върха: Роналдо, Мъск и Тръмп на дипломатическа вечеря

Gong.bg

Намериха забранени предмети в ареста във Варна, задържани са петима служители

Nova.bg

Децата, които никой никъде не иска

Nova.bg