5 ежедневни навика, които влошават състоянието на косата ви

М ного хора харчат много пари за скъпи шампоани, маски и серуми, но въпреки това се оплакват от изтощени, накъсани, чупливи коси с цъфтящи краища. Често проблемът не се крие в цената на козметиката, а в ежедневните навици, които бавно, но сигурно разрушават здравето на косата им.

Ежедневно миене „за всеки случай“

Миенето на косата винаги е механично действие, което може да увреди структурата на косъма. Ако шампоанът ви е подбран правилно за вашия тип скалп, просто няма нужда от ежедневна процедура. Твърде честото миене може да изсуши кожата, причинявайки още повече омазняване, и да изтъни косата по дължината.

Ресане на мокра коса без предпазни средства

Мократа коса е изключително крехка и еластична. Сресването ѝ в това състояние я разтяга до степен на скъсване. Единственото изключение е сресването на кичури, третирани с маска или балсам. Продуктът създава защитен филм, осигурява плъзгане и минимизира увреждането. Във всички останали случаи първо подсушете, след което срешете.

Злоупотреба с високи температури

Пресите и машите, загрети до 200°C и повече, буквално „изпичат“ протеина в косата ви, разрушавайки структурата ѝ отвътре. Представете си какво се случва с кичурите при такъв ежедневен стрес. Дори най-висококачествените инструменти причиняват щети. Правилото е просто: винаги използвайте термозащита и се опитайте да си вземете „ден почивка“ от горещо оформяне.

Недостатъчно протеини в диетата

Косата е съставена на 80-90% от протеина кератин. Ако тялото има недостиг на този строителен материал, то първо го взема от „вторичните“ системи, които включват коса и нокти. Никоя маска не може да замести ползите от яйцата, рибата, месото или бобовите растения. Здравословният блясък започва отвътре.

Сляпа вяра в рекламата

За съжаление, шампоан за 200 UAH с „иновативни наночастици“ няма да възстанови косата на клетъчно ниво и няма да ускори растежа ѝ три пъти. Основата на здравата коса не са маркетингови обещания, а правилни навици, балансирано хранене и грижи, подбрани според вашите реални нужди, а не рекламни лозунги.