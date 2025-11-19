Любопитно

5 ежедневни навика, които влошават състоянието на косата ви

Много хора харчат много пари за скъпи шампоани, маски и серуми, но въпреки това се оплакват от матовост, чупливост и цъфтящи краища

19 ноември 2025, 06:51
5 ежедневни навика, които влошават състоянието на косата ви
Източник: iStock

М ного хора харчат много пари за скъпи шампоани, маски и серуми, но въпреки това се оплакват от изтощени, накъсани, чупливи коси с цъфтящи краища. Често проблемът не се крие в цената на козметиката, а в ежедневните навици, които бавно, но сигурно разрушават здравето на косата им.

Ежедневно миене „за всеки случай“

Миенето на косата винаги е механично действие, което може да увреди структурата на косъма. Ако шампоанът ви е подбран правилно за вашия тип скалп, просто няма нужда от ежедневна процедура. Твърде честото миене може да изсуши кожата, причинявайки още повече омазняване, и да изтъни косата по дължината.

Ресане на мокра коса без предпазни средства

7 звезди, на които им отива сивата коса
7 снимки
актриси
актриси
актриси
актриси

Мократа коса е изключително крехка и еластична. Сресването ѝ в това състояние я разтяга до степен на скъсване. Единственото изключение е сресването на кичури, третирани с маска или балсам. Продуктът създава защитен филм, осигурява плъзгане и минимизира увреждането. Във всички останали случаи първо подсушете, след което срешете.

Злоупотреба с високи температури

Пресите и машите, загрети до 200°C и повече, буквално „изпичат“ протеина в косата ви, разрушавайки структурата ѝ отвътре. Представете си какво се случва с кичурите при такъв ежедневен стрес. Дори най-висококачествените инструменти причиняват щети. Правилото е просто: винаги използвайте термозащита и се опитайте да си вземете „ден почивка“ от горещо оформяне.

Недостатъчно протеини в диетата

Косата е съставена на 80-90% от протеина кератин. Ако тялото има недостиг на този строителен материал, то първо го взема от „вторичните“ системи, които включват коса и нокти. Никоя маска не може да замести ползите от яйцата, рибата, месото или бобовите растения. Здравословният блясък започва отвътре.

Сляпа вяра в рекламата

За съжаление, шампоан за 200 UAH с „иновативни наночастици“ няма да възстанови косата на клетъчно ниво и няма да ускори растежа ѝ три пъти. Основата на здравата коса не са маркетингови обещания, а правилни навици, балансирано хранене и грижи, подбрани според вашите реални нужди, а не рекламни лозунги.

Източник: rbc.ua    
Грижа за косата Вредни навици Увреждане на косата Ежедневно миене на коса Мокра коса Термично оформяне Протеини Хранене Здраве на косата Рекламни обещания
Последвайте ни

По темата

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Предлагат редица промени в здравеопазването

Предлагат редица промени в здравеопазването

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Кои работници имат право на безплатна храна

България Преди 12 минути

Досега стойността беше 2 лева и 1 лев сътоветно за храна/напитки

,

Възможно ли е да се живее до 150 години?

Любопитно Преди 15 минути

Благодарение на напредъка в медицината през 20-ти век, средната продължителност на живота се е увеличила с 30 години

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

България Преди 8 часа

Сачева: Има възможност да се направи справедливо разпределение на средствата

<p>Федоров: Най-трудната ситуация от старта на войната</p>

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Свят Преди 8 часа

Федоров: С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 8 часа

Тръмп вече заяви, че ще подпише законопроекта

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Свят Преди 9 часа

Тръмп обяви, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

България Преди 9 часа

Доц. Джеймс Йоловски обясни, че ще има кратко технологично прекъсване заради еврото

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Свят Преди 10 часа

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

Свят Преди 10 часа

Разполагането на системата „Пчелояд“ е част от спешните усилия на НАТО да укрепи източния си фланг

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

България Преди 11 часа

Документът е посветен на използването на ТикТок на Балканите

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

България Преди 12 часа

Масово застрояване върху речни легла и дерета

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Свят Преди 12 часа

Действията са били организирани и координирани от руски граждани

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 13 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 13 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 13 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 13 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Бананово брауни

Edna.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

Дванадесет тима от Европа подпечатаха визите си за Мондиал 2026

Gong.bg

Георги Иванов: Тези футболисти показват, че има бъдеще

Gong.bg

Децата, които никой никъде не иска

Nova.bg

Роналдо и Илон Мъск - на вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник (СНИМКИ)

Nova.bg