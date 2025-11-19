Кои работници имат право на безплатна храна

Н е по-малко от 2 евро на ден за храна и 1 евро за тонизиращи и ободряващи напитки става от 1 януари 2026 година стойността на безплатната храна, която се полага на работници и служители в предприятия със специфичен характер и организация на труда, съобщи Pariteni.bg.



Тази промяна в Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, направена по предложение на КНСБ.

„Има много случаи, в които работещите се разпознават в тази наредба, но не получават въпросната безплатна храна“, посочи вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов. „Промяната е, на фона на влизането ни в еврозоната и на натрупаната инфлация в последните две десетилетия – ще полагат по 2 евро на ден за храна и 1 евро за тонизиращи напитки. Досега стойността беше 2 лева и 1 лев съответно за храна/напитки“, поясни той.



Атанасов коментира и безопасните условия на труд.



„Според европейската статистика за професионални заболявания азбестът категорично е основната причина за професионални ракови заболявания, цели 78% от тях в държавите членки е признато, че са свързани от експозиция на азбест. Той е и основна причина за над 70 на сто от професионалните заболявания в България“, посочи Атанасов.



Той припомни, че около 2005 година става факт забраната за използването на азбеста. Всички сгради, в чието построяване той обаче е използван, както и ремонтните дейности, които се извършват в последствие – ако не се вземат предпазни мерки – се оказват опасни. „Трябва да имаме предвид, че азбестът е безпрагов канцероген – не можем да кажем точно при какви параметри заболяването ще е фатално и въздействието му ще доведе до раково заболяване“, обясни събеседникът и припомни, че основаната отговорност се носи от работодателите.

Кой има право на безплатна храна според Наредба №11?



За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:



1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;



2. като водолази и работещи в кесони;



3. при среднодневни температури под +10°С и над +30°С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;



4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;



5. в среда на йонизиращи лъчения;



6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри – в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;



8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;



9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;



10. непосредствено във:



а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;



б) производството на кокс и металургични огнеупори;



в) преработката на концентрати и агломерати от руда;



г) преработка и обогатяване на въглища;



д) производството на оловни акумулатори;



11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси – само за пряко заетите;



12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;



13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;



14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота – А, В и С.



(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:



1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;



2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;



3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;



4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.



3. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.