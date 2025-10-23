Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Н ародното събрание прие повторно промените в Закона за ДАНС, които бяха върнати от държавния глава.

В гласуването участваха общо 220 народни представители. В пленарната зала бе демонстрирано мнозинство от 127 гласа "за". 92 депутати гласуваха "против", един само се въздържа.

С гласуването законът се изпраща на президента за обнародване в Държавен вестник.

На 14 октомври Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). В мотивите си тогава той припомни, че през 2013 година, Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС.

С промените в закона правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.