Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

М инистърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски разпореди незабавна проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница) в София във връзка с трагичен случай на починало новородено. В разследването са ангажирани инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, които трябва да изяснят всички факти и обстоятелства около смъртта на детето.

Версиите: Вродена аномалия срещу лекарска грешка

По първоначална информация, предоставена официално от лечебното заведение, бебето е било с тежко вродено заболяване. От болницата съобщават, че момченцето с тегло 3 кг е родено около 13:00 часа чрез планирано цезарово сечение, но веднага е проявило проблеми с дишането и неразгърнати бели дробове. Според медиците състоянието на 17-годишната майка е стабилно.

Разказът на близките от Ихтиман обаче чертае коренно различна и стряскаща картина. Според тях детето се е родило здраво, но близо два часа по-късно се е стигнало до фаталния изход.

Избухнала ли е кислородната бутилка?

Бащата и бабата на бебето твърдят пред БНТ, че смъртта е настъпила при опит за транспортиране на новороденото към столичната болница „Майчин дом“ заради установени проблеми със сърцето и белия дроб.

„Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират, но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало“, разказва Божидарка Димитрова, баба на детето.

Бащата на момченцето потвърждава, че по пътя към линейката кислородната бутилка се е разкачила, което според него е прекъснало жизненоважното подаване на въздух.

Полиция и следователи в болницата

Веднага след като в 15:00 часа на близките е съобщено за смъртта, те са извикали полиция. Около 18:00 часа на място в сградата на „Св. Анна“ са пристигнали и следователи, които са започнали работа по случая.

От Окръжна болница отказват официален коментар пред медиите, като се ограничава до информацията за вътрешна проверка. Очаква се заключенията на „Медицински надзор“ и РЗИ да дадат окончателен отговор на въпроса дали трагедията е резултат от медицинска неизбежност или на фатална грешка при транспортирането на новороденото.