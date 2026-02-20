Любопитно

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

20 февруари 2026, 13:05
Източник: Getty Images

Т я слезе от подиума, но не и от върха. Днес Синди Кроуфорд е не просто икона на модата, а успешна бизнесдама със собствена марка козметика – доказателство, че истинската красота е визия, която се изгражда с време, дисциплина и характер.

  • Бенката като съдба

Не само дяволът се крие в детайлите – в тях понякога се съдържат и предзнаменования. Прочутата бенка в ъгъла на устата на Синди Кроуфорд през XVII век би била разчетена като знак за съблазън и кокетство.

В епохата на кралските дворове дамите поставяли малки тафтени „мушки“ по лицата си, за да подскажат черта от характера си. На челото – целомъдрие и благородство. На носа – дързост. Над устните – лукавство.

За разлика от тези галантни дами, Синди никога не е имала нужда от изкуствена символика. Природата ѝ е дала отличителния белег – и то на точното място.

  • Красотата като отговорност

„Лицето, което имате на 25 години, е това, което Бог ви е дал, но лицето, което имате след 50 години, е това, което сте заслужили“, казва тя пред Harper's Bazaar, перифразирайки думите на Коко Шанел.

В тези думи няма суета, а философия. За Кроуфорд външният вид никога не е бил самоцел, а инструмент. Индустрията – двигател. И тя никога не се поколеба да се включи в него с ясна стратегия и самочувствие.

  • Равновесие, което не излиза от мода

Днес, на 60 години, тя е жива реклама на идеята за здрав дух в здраво тяло – съчетавайки предприемачески усет, дисциплина и харизма.

„Освен голямата си красота и безкраен чар, особеното при Синди е нейното равновесие и интелигентност“, споделя Карла Бруни. „Още в младостта ни през 90-те години винаги съм усещала колко е структурирана и изградена. Тя излъчваше мъдрост и спокойствие.“

Източник: БГНЕС    
