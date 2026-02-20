Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

А рестуваният за убийство в къща в пловдивското село Радиново 26-годишен Ангел Анков остава в ареста. Това реши състав на Пловдивския окръжен съд. Мъжът е живял с трупа на 57-годишния Тодор Сираков повече от седмица, преди тялото да бъде открито на 17 февруари от съседка, каза в залата наблюдаващият прокурор.

До момента са снети показания на 10 свидетели, които разказали, че от няколко дни Сираков не ходел, както обичайно, в центъра на селото, а Анков твърдял, че е вкъщи. Съседка посетила дома на Сираков и открила тялото му в една от стаите. Анков се скрил във външната тоалетна, но бил арестуван.

В стаята са открити тесла, брадва и нож, имало следи от кръв по стената и теслата, каза прокурорът. По тялото на мъжа са открити множество наранявания, а причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма.

Адвокатът на Анков Светослав Титов заяви пред съда, че жертвата е баща на обвиняемия. Той поиска мъжът да бъде приведен в психиатрично заведение за експертизи, за да стане известно какво е психическото му състояние и дали може да участва в процеса. Юристът каза, че Анков многократно е лекуван в психиатрично заведение.

"Не съм виновен аз. Не знам правата си", каза пред съда мъжът.

Определението на магистратите може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.