България

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

До момента са снети показания на 10 свидетели

20 февруари 2026, 13:20
Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста
Източник: БТА

А рестуваният за убийство в къща в пловдивското село Радиново 26-годишен Ангел Анков остава в ареста. Това реши състав на Пловдивския окръжен съд. Мъжът е живял с трупа на 57-годишния Тодор Сираков повече от седмица, преди тялото да бъде открито на 17 февруари от съседка, каза в залата наблюдаващият прокурор.

До момента са снети показания на 10 свидетели, които разказали, че от няколко дни Сираков не ходел, както обичайно, в центъра на селото, а Анков твърдял, че е вкъщи. Съседка посетила дома на Сираков и открила тялото му в една от стаите. Анков се скрил във външната тоалетна, но бил арестуван.

Жестоко убийство в Пловдивско

В стаята са открити тесла, брадва и нож, имало следи от кръв по стената и теслата, каза прокурорът. По тялото на мъжа са открити множество наранявания, а причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. 

Адвокатът на Анков Светослав Титов заяви пред съда, че жертвата е баща на обвиняемия. Той поиска мъжът да бъде приведен в психиатрично заведение за експертизи, за да стане известно какво е психическото му състояние и дали може да участва в процеса. Юристът каза, че Анков многократно е лекуван в психиатрично заведение. 

Агресивен чат върна в ареста заподозрения за убийството на Ангел от Пазарджик

"Не съм виновен аз. Не знам правата си", каза пред съда мъжът.

Определението на магистратите може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Убийство Радиново Пловдив Ангел Анков Тодор Сираков Арест Психиатрични експертизи Окръжен съд Черепно-мозъчна травма Баща и син
Последвайте ни

По темата

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 18 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 18 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 17 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Свят Преди 41 минути

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Любопитно Преди 42 минути

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

България Преди 1 час

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Свят Преди 1 час

Историята на Томи Грейвс разкрива границата между работната мания и халюцинациите, а експертите предупреждават за необратимите щети, които липсата на почивка нанася на психиката и сърцето

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Любопитно Преди 1 час

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 1 час

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

България Преди 1 час

Доц. Михаил Околийски изпрати „Медицински надзор“ и РЗИ в болницата, докато близките на починалото бебе твърдят, че фаталният край е настъпил след нелеп инцидент с кислородна бутилка

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

България Преди 1 час

Извършителят е задържан за срок до 24 часа

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Холивудската легенда и съпругата му бяха открити мъртви в имота само преди година, купувачите се наредиха на опашка за дома им в Ню Мексико. Сделката за огромното имение от 22 хектара бе финализирана за рекордно кратко време, доказвайки, че съвременната архитектура и славата на „Оскар“-а са по-силни от суеверията

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

Свят Преди 2 часа

Нова биография разкрива неизвестни детайли за драмата, променила завинаги семейство Кенеди и неонаталната медицина в САЩ

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на военната администрация на областта Виталий Ким каза, че към 6 ч. тази сутрин само шест селища са били без ток

<p>Избраха нов генерален директор на БНТ</p>

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

България Преди 2 часа

Тя ще замени на този пост Емил Кошлуков

Кои вируси се разпространяват у нас

Кои вируси се разпространяват у нас

България Преди 2 часа

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира докъде е стигнала грипната вълна

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

България Преди 3 часа

<p>Над 10 тона кокаин задържани в Тихия океан</p>

Конфискуваха над 10 тона кокаин в Тихия океан при операции срещу трафика на наркотици

Свят Преди 3 часа

Арестуваха десетки заподозрени и разкриха най-големите конфискации на кокаин в историята на Салвадор

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

3 неща, които всяка edna жена трябва да знае за мъжа Риби - романтикът на зодиака

Edna.bg

Новата мания в TikTok: Какво представлява „кортизоловото лице“?

Edna.bg

Алекс Донски е на полуфинал в Индия, спечели 865 долара

Gong.bg

Фабио Капело с тежка критика след италианския срив в ШЛ

Gong.bg

Проверяват столична болница заради смърт на новородено

Nova.bg

Предупреждение за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Nova.bg