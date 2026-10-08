Хутите атакуваха две летища в Саудитска Арабия, има загинали и ранени

Т рима души са загинали, а 36 са ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия - в градовете Абха и Рияд. Саудитските власти съобщиха, че нападенията са извършени във вторник и сряда, а йеменските хути поеха отговорност за тях.

При атаката срещу международното летище „Абха“ са загинали две жени - гражданки на Мароко и Алжир. Други 28 души са били ранени. При нападението срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд е загинал судански гражданин, а осем души са били ранени.

Саудитската Генерална служба за гражданска авиация съобщи, че при атаките са нанесени и материални щети. Ранените са откарани в болници, а властите продължават оценката на щетите и проверката на сигурността на летищните съоръжения.

Хутите поеха отговорност

Подкрепяните от Иран хути заявиха, че са атакували двете летища с ракети и безпилотни летателни апарати.

Военният говорител на групировката Яхия Сари заяви, че летището „Крал Халид“ в Рияд е било атакувано с дронове, а срещу „Абха“ са използвани балистични ракети и дронове. Саудитските власти съобщиха, че са предприели действия за противодействие на атаките.

По-късно в четвъртък хутите заявиха и че са изстреляли балистична ракета по „Крал Халид“ в Рияд. Към момента няма непосредствено потвърждение от саудитските власти за тази последна атака.

Саудитската коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, съобщи междувременно, че е унищожила платформата за изстрелване на балистичната ракета, използвана при атаката срещу Рияд.

Ракета падна близо до летището в Аден

Напрежението се разраства и в самия Йемен. Ракета е паднала близо до пистата на международното летище в Аден малко преди планираното кацане на пътнически самолет от Кайро. Полетът е бил отклонен към Джеда. Хутите съобщиха и за атаки срещу летището в Абха и авиобазата „Крал Халид“ в Хамис Мушайт.

Атаките са част от ново засилване на боевете между хутите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия. Международно признатото правителство на Йемен започна мащабна контраофанзива и съобщи за напредък в стратегически райони по Червено море и около пристанищния град Моха. Хутите отхвърлят твърденията, че са загубили контрол над тези територии.

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на хутите в Йемен в отговор на последните атаки срещу саудитска територия.

Над 200 000 души са разселени

Новата ескалация допълнително влошава хуманитарната ситуация в Йемен. По данни на Международната организация по миграция към ООН над 200 000 души са били разселени вследствие на подновяването на бойните действия.

Конфликтът между хутите и подкрепяните от Саудитска Арабия сили продължава на фона на сраженията за стратегически райони в западната и югозападната част на страната, включително в близост до протока Баб ел-Мандеб, който е важен маршрут за международното корабоплаване.