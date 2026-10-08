Свят

Почина Маргарет Хамилтън – жената, която качи хората на Луната

Тя беше пионер в своята област, ръководейки екипа, който разработи софтуера за мисиите „Аполо“ на НАСА – процес, който създава самия термин „софтуерно инженерство“

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 октомври 2026, 09:51
Почина Маргарет Хамилтън – жената, която качи хората на Луната
Маргарет Хамилтън   
Източник: GettyImages

К омпютърният учен, Маргарет Хамилтън, която стои зад новаторските изследвания, които помогнаха на астронавтите на НАСА от мисията „Аполо 11“ да кацнат на Луната, почина на 90-годишна възраст.

Тя беше пионер в своята област, ръководейки екипа, който разработи софтуера за мисиите „Аполо“ на НАСА – процес, който създава самия термин „софтуерно инженерство“, съобщава Би Би Си (BBC).

Бившият работодател на Хамилтън, Масачузетският технологичен институт (MIT), потвърди нейната кончина, като добави, че тя е починала на 30 септември.

„Да кажем, че Хамилтън беше пионер, да кажем, че беше изпреварила времето си, би било огромно подценяване“, заявиха от MIT в официално съобщение, отбелязвайки, че тя е била софтуерен инженер още преди тази професия да стане популярна.

Хамилтън работи в MIT от 1959 г. до средата на 70-те години на миналия век и ръководи Отдела по софтуерно инженерство. Именно в този отдел тя оглавява екип от инженери, които пишат и тестват целия бордови софтуер за проекта „Аполо 11“ на НАСА, който води американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин до безопасното им кацане на Луната.

„Привличаше ме както самата идея, така и фактът, че това никога преди не беше правено. Бях първият програмист, който се присъедини, и първата жена, която наеха“, споделя тя пред The Guardian през 2019 г.

През 1969 г., моменти преди историческото кацане на Луната на „Аполо 11“, бордовият компютър задейства аларма, сигнализирайки за грешка. Системата засича претоварване на компютъра и за момент изглежда, че сложното кацане може да не се осъществи.

Хамилтън и нейният екип обаче са предвидили подобна грешка, създавайки „софтуер с приоритети“, който да изключи всички второстепенни задачи и да даде предимство на най-важната – кацането на Луната, според MIT.

Прочутото софтуерно инженерство на екипа е обезсмъртено в снимка от 1969 г., на която Хамилтън стои до купчина отпечатан код, висока колкото нея.

През 2016 г. жизненият път и делото на Хамилтън бяха удостоени от Барак Обама с Президентския медал на свободата за нейния принос към науката и космическите пътувания. По онова време Обама заяви, че Хамилтън „символизира онова поколение невъзпяти жени, които помогнаха за изпращането на човечеството в Космоса“.

Хамилтън, родена в Индиана през 1936 г., първо учи математика в Мичиганския университет през 1955 г., след което се премества в колежа „Ърлам“, където придобива бакалавърска степен по математика през 1958 г. Година по-късно тя се премества в Бостън, Масачузетс, със съпруга си и първоначално приема работата в MIT, за да го издържа, докато той завършва право.

От 70-те години на миналия век нататък Хамилтън използва силата на своя опит, за да основава собствени софтуерни компании, включително Hamilton Technologies, която и днес се намира в Масачузетс.

„Обгърнати сме от скръб от нейната смърт, но сме благодарни за възможността да празнуваме нейните изключителни постижения през дългия ѝ живот“, заявиха от колежа „Ърлам“ в изявление в социалните мрежи. „Нейният пионерски дух и забележително наследство ще продължат да вдъхновяват поколения възпитаници на Ърлам“, се казва още в изявлението.

Хамилтън е надживяна от дъщеря си, зет си, двама внуци и четирима правнуци, съобщават от MIT.

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Редактор: Надежда Неменски
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