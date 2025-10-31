Любопитно

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

31 октомври 2025, 15:06
Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим
Източник: iStock/GettyImages

П рез ноември 2025 г. Земята може да премине през няколко периода на засилена геомагнитна активност. Анализ на моделите на NOAA, ESA и SpaceWeather, както и ранни научни прогнози, показва възможни рискови дни, пише сайтът rbc.ua. Ето информацията за очакваните дати на бурите, рисковите групи и съветите на експертите за намаляване на негативните ефекти.

Прогноза за магнитните бури през ноември

Според данните на NOAA, NASA/SDO и ESA SWE, както и докладите на SpaceWeather:

1–2 ноември: възможни умерени смущения
7–9 ноември: прогнозира се силна буря от червено ниво
11–12 ноември: възможни слаби до умерени бури
15 ноември: кратка, но мощна геомагнитна буря
20–22 ноември: вероятност за умерени магнитни бури
25 ноември: буря от червено ниво
28–30 ноември: очаква се повишена активност

Какво представлява геомагнитната буря

Слънчевите изригвания и короналните изхвърляния на маса са мощни изблици на енергия, които, достигайки Земята, взаимодействат с магнитосферата ѝ. Когато заредените частици навлязат в магнитното поле на планетата, се поражда геомагнитна буря, чиято сила се измерва по индекса K (от 0 до 9).

  • K-индекс 4–5 – умерена буря (ниво G1), която може да предизвика лек дискомфорт и дребни технически смущения
  • K-индекс 6 и повече – по-силни бури, които могат да повлияят на електропреносни мрежи, навигационни системи и да влошат здравословното състояние на чувствителни хора

По време на геомагнитни колебания могат да се появят смущения в работата на спътници, GPS навигация и радиокомуникации, особено в северните ширини. Електрическите мрежи също са подложени на повишено натоварване. Макар умерените бури рядко да предизвикват сериозни повреди, някои системи могат да бъдат временно засегнати.

Въздействие върху човешкото здраве

Дори умерените смущения могат да предизвикат неразположение при чувствителни хора. Най-честите симптоми включват:

  • Главоболие
  • Виене на свят
  • Умора
  • Колебания в кръвното налягане
  • Безсъние или сънливост
  • Раздразнителност
  • Намалена концентрация

Кой е най-уязвим

Геомагнитните бури засягат хората по различен начин. Най-застрашени са:

  • Хора с сърдечно-съдови заболявания
  • Лица с високо кръвно налягане
  • Възрастни хора
  • Метеочувствителни хора
  • Бременни жени
  • Пациенти с неврологични или ендокринни заболявания

В тези дни те могат да изпитат главоболие, умора, колебания в кръвното налягане, безсъние или затруднена концентрация.

Как да се предпазим по време на магнитна буря

Лекари и експерти препоръчват:

  • Осигурете си 7–8 часа сън
  • Пийте повече вода, избягвайте алкохол, енергийни напитки и прекомерно кафе
  • Хранете се леко – повече зеленчуци, плодове и риба, по-малко мазни и солени храни
  • Разхождайте се на открито, но без прекомерно физическо натоварване
  • Спазвайте предписаните медикаменти, особено при сърдечни заболявания
  • Избягвайте стрес и преумора
  • Следете прогнозите за космическото време

В дните на геомагнитни бури е най-добре да планирате спокоен, балансиран режим и да избягвате прекалена активност.

Източник: rbc.ua    
