Китайският министър на отбраната се срещна с американския си колега (ВИДЕО)

К итайският министър на отбраната Дун Цзюн се срещна днес в Сингапур с американския си колега Лойд Остин, съобщи Ройтерс.

Преговорите между двамата се проведоха в кулоарите на тридневния форум "Диалог Шангри-Ла". Това е първата им среща от 2022 г.

Основни теми бяха спорни въпроси като Тайван и Южнокитайско море, наред с други неща, съобщиха говорители и на двете страни, цитирани от ДПА.

"Министърът (на отбраната на САЩ) изрази безпокойството си по отношение на дейността на китайската армия около Тайванския проток и заяви, че Китай не бива да използва смяната на властта в Тайван, част от нормалния демократичен процес, като претекст за насилствени мерки", каза говорителят на Пентагона генерал Патрик Райдър в изявление след продължилата повече от час среща.

Дун от своя страна предупредил Остин, че САЩ не бива да се намесват в китайско-тайванския въпрос, заяви пред репортери говорителят на китайското министерство на отбраната Ву Циен. Подходът на САЩ спрямо Тайван нарушава ангажиментите, поети от САЩ, и изпраща грешен сигнал до "сепаратистките сили" в Тайван, каза Ву, като цитира думите на министър Дун Цзюн.

