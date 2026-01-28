България

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

28 януари 2026, 13:52
М инистерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

Кабинетът отпуска 2,3 млн. лв. за компенсации на неприетите в детски градини деца

Плащането засяга периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г.  По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места, предаде NOVA.

МС одобри над 1.7 млн. лева компенсации за неприети деца в детски градини

Одобрено е финансиране за извършването на плащания за компенсиране на разходи на родители на деца, които не са приети в ясла или градина за периода 1 ноември – 31 декември 2025 г.

Ще компенсират родителите на деца, неприети в детските градини

Сумата е в общ размер на 1 430 873 евро, разпределена по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.

