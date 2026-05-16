Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

16 май 2026, 12:49
С ъдебните изпълнители в Русия са започнали процедура по принудително събиране на дългове по кредитни задължения от двукратната олимпийска шампионка Елена Исинбаева. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на официални съдебни документи.

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград. В тях е посочено, че спортистката не е погасила кредита си в установения срок. Въз основа на тези данни на 13 май официално е било образувано изпълнително производство. Размерът на задължението, което подлежи на събиране, е 7187 рубли, тоест 80 евро.

 

В момента Елена Исинбаева е на 43 години и стана известна с изключителните си резултати в овчарския скок. Спортистката спечели златни медали на Олимпийските игри през 2004 и 2008 година, а през 2012 година завоюва бронзов медал. Освен това тя многократно е печелила световни първенства. През 2023 година, година след агресията на Русия срещу Украйна, Исинбаева напусна страната и се премести в Испания. Въпреки че никога не е афиширала несъгласие с войната и подкрепа за Украйна, властите в Москва я смятат за противник на сегашната руска политика.

