Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

59-годишен мъж пострада при инцидент с котел на пелети в мандра в село Костенковци. Мъжът е с опасност за живота, като е получил изгаряния и травми по лицето, главата и горните крайници.

Инцидентът е от петък. Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.