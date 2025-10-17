Свят

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Пейн почина на 16 октомври 2024 г., след като падна от балкон в Аржентина

17 октомври 2025, 10:19
Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му
Източник: Getty Images

П риятелката на покойния Лиъм Пейн – Кейт Касиди, и двете му сестри, Рут Гибинс и Никола Пейн, почетохапаметта на звездата от One Direction по случай първата годишнина от кончината му.

26-годишната Касиди сподели в Instagram черно-бяла снимка, на която е прегърната с Лиъм в леглото им. „Днес се навършва цяла година без теб тук“, написа тя. „Завинаги ще мразя сбогуванията. Липсваш ми, Лиъм.“

В TikTok Касиди публикува и закачливо видео, в което Лиъм я вдига на ръце сред зелено поле. Публикацията ѝ беше посрещната с вълна от подкрепа. Деймиън Хърли, синът на Елизабет Хърли, коментира: „Обичам те много 💔❤️“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Cassidy (@kateecass)

Лиъм беше член на One Direction заедно с Хари Стайлс, Луис Томлинсън, Зейн Малик и Найъл Хоран. Групата, създадена в X Factor UK през 2010 г., се превърна в един от най-емблематичните поп феномени на десетилетието. Пейн е съавтор на редица от техните хитове, включително „Diana“, „Story of My Life“, „No Control“ и други.

@kateecass

This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam

♬ Jacob and the Stone SLOWED - ssxmusic

Лиъм почина на 16 октомври 2024 г. след падане от балкона на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Аутопсията по-късно установи, че смъртта му е настъпила вследствие на „политравма“ – множество наранявания, засягащи различни органи и системи, според Националната медицинска библиотека. Токсикологичен доклад, публикуван през ноември от прокуратурата, разкри, че в организма му са открити следи от алкохол, кокаин и антидепресанти, отпускани с рецепта.

  • Трогателните думи на сестра му Рут

34-годишната Рут Гибинс, по-голямата сестра на Лиъм, също сподели емоционален пост в Instagram. Тя публикува снимка на покойния си брат, облечен в костюм, вдъхновен от „Карибски пирати“, и написа:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruth Gibbins (@roo0990)

„1 година, 12 месеца, 52 седмици, 365 дни... както и да го кажа, все още означава най-сърцераздирателната истина – че вече не си тук.“

Тя продължава: „Когато тръгваше на турнета и плачех, че няма да те виждам известно време, винаги знаех, че ще се върнеш. Но сега не мога да те прибера у дома, не мога да се срещна с теб някъде по света, не мога да ти се обадя по FaceTime или да ти пиша, за да видя как си. Това е вечно чувство на носталгия, защото не можем да се върнем.“

Рут признава, че е „подценила“ силата на скръбта и се чувства „парализирана“ от нея всеки ден. „Мислех, че съм я преживявала и преди, но сега осъзнавам, че предишните загуби бяха само дълбока тъга. Ти си загубата на живота ми – единственият човек, който ще ми липсва във всеки миг от него.“

Тя добавя: „Приемах за даденост, че малкият ми брат ще бъде до мен цял живот. Колко жесток урок е това – да научиш в 30-те си години, че брат ти го няма завинаги.“

Рут споделя, че често преживява повтарящ се кошмар: „Виждам се в хотелската ти стая точно преди да се случи, а ти не ме чуваш да крещя името ти. Мозъкът ми е заключен в последните ти минути на тази земя – минутите, на които никога няма да имам отговор.“

че Лиъм „винаги ще се гордее със сина си Беър“, на 8 години, когото има с бившата си съпруга Шерил Коул.

Лиъм Пейн – един живот, изпълнен с борби
10 снимки
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн

В поста си Гибинс споделя и съкровена мисъл: „Сега съм момичето, което гледа червеношийките в очите – в случай че си ти. Момичето, което се надява пеперудата пред нея да кацне върху нея – в случай че си ти. Момичето, което всяка вечер казва „лека нощ, Лиъм“ на звездите – в случай че там ще те намери.“

„Където и да си, надявам се да ме чуеш, да ме водиш и да знаеш, че любовта ми към теб е безкрайна. Надявам се да бъда твоя сестра във всеки живот“, завършва тя.

Бившата приятелка на Лиъм, Даниел Пийзър, коментира публикацията ѝ с емоджи във формата на сърце.

  • Спомените на сестра му Никола

37-годишната Никола Пейн също сподели трогателна почит в Instagram. „Преди една година настъпи дата, която никога не исках да виждам отново“, започва тя.

„Животът ни се промени завинаги и сърцата ни останаха разбити, с липсващи парченца“, пише Никола. „Онази нощ, без да знаем какво преживяваш, гледахме „Динозавър“ по телевизията. Казах на Фион: ‘Следващия път, когато видим чичо Лиъм, той ще може да ти разкаже за всички динозаври, защото ги обича.’ Не знаех, че няма да има следващ път.“

„Не успяхме да се сбогуваме, не знаехме, че последните неща вече са се случили“, продължава тя. „Слушаме какво мисли светът, какво хората смятат, че знаят – и както често беше в живота ти, просто не е честно.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nicola Payne (@np2788)

Никола признава, че брат ѝ „никога не е напускал мислите ѝ“. „Преразказваме историите, за да сме по-близо до теб. Извинявам се и ти благодаря за всичко, което си направил за нас. Тези спомени ще пазим завинаги.“

Тя добавя: „Всеки ден те включвам в живота ни – говоря за теб с Фион, търсим в небето най-ярката звезда, защото това е чичо Лиъм. Когато вали, преди училище, казваме, че чичо Лиъм ни пази. Когато видим дъга, пеперуда или облак – това пак си ти.“

„Но с тези моменти идва и болката – болка, която никога няма да се излекува. Винаги нещо липсва, винаги някой липсва, и знам, че това чувство ще остане с мен, докато съм жива.“

Никола описва брат си като „скъпоценен, мил, невероятно талантлив, единствен по рода си чичо“ и обещава: „Ще се погрижим Беър да знае всичко за своя невероятен татко – не само за успехите му, но и за всичко, което го правеше човечен, забавен и любящ.“

„Надявам се да си щастлив, да си в мир, да имаш приятели горе, с които да се смееш и да бъдеш себе си. Представям си как смехът ти озарява всички, както винаги“, пише тя.

Никола завършва с думите: „Надявам се, че се гордееш с нас. Наистина се стараем, но понякога е просто адски трудно. Не искам да си снимка на рафта или видео на телефона ми. Искам да си тук – с нас, където ти е мястото. Обичам те, Лиъм. Никога няма да спра да ти липсвам и винаги ще се гордея с теб.“

Източник: people.com    
