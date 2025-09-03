Наталия Киселова: Моят призив е да осъзнаем отговорността, която имаме пред българските граждани

М оят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно имаме пред българските граждани, обърна се председателят на Народното събрание Наталия Киселова към народните представители в началото на есенната сесия на Народното събрание.

Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, която искаме, динамика на международните отношения, посочи Киселова.

Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изисква осъзнаване, че не бива да злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти, заяви председателят на Народното събрание. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика, която да се дължи на рейтинг, допълни тя.

Киселова отбеляза, че политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг на който и да е партиен проект или лидер, и не се прави като игра със страховете на хората.