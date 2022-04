Кирил Петков: Отговорът към „Газпром” ще бъде общоевропейски

„Искам да успокоя всички български граждани. Българското правителство има готов план за този сценарий. И този план е готов от поне един месец. Министерството на енергетиката има точни стъпки за изпълнение. Няма да бъде намалено подаването на газ, нито ще бъде ограничавано”.

Това обяви премиерът Кирил Петков на брифинг след днешното заседание на Министерски съвет заради решението на „Газпром” да спре доставките на синьото гориво за България.

Премиерът посочи, че е ясно откъде ще бъдат получени алтернативни доставки и подчерта, че ставащото не е проблем между България и руската компания, а между „Газпром” и Европейския съюз.

„Утре вицепремиерът Асен Василев заедно с министъра на енергетиката отиват в Брюксел”, каза Петков.

По думите на премиера спирането на газа от „Газпром” е грубо нарушение на съществуващия договор и е шантаж за плащане в рубли през трети фирми, с които българската страна няма договорни отношерния, като така не се гарантират нито доставките, нито българските средства.

„Ние няма да дадем този тип шантаж да бъде използван едностранно”, категоричен е Петков.

Премиерът съобщи, че се преглеждат всички договори с „Газпром”, включително тези за транзит през България.

„Чух, че имало някакви коментари от г-н Борисов, но факт е, че след три милиарда похарчени средства единственото, което имаме като диверсификация, е може би джип в гаража на г-жа Арнаудова”, каза Петков.

Той поясни, че тази сутрин е разговарял с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който е потвърдил, че изграждането на газовата връзка с Гърция върви по план и през юни физическото ѝ изпълнение ще бъде готово.

„Едновременно с това г-жа Фон дер Лайен ме увери, че този проблем е общоевропейски и отговорът ще бъде също общоевропейски”, подчерта Петков.

От своя страна министърът на енергетиката Александър Николов определи Русия като непредвидим партньор, подчертавайки, че се използва един енергиен ресурс като икономически инструмент за натиск по време на война. По думите му ще се използват всички възможни алтернативи за получаване на природен газ на най-добра цена, включително с обща позиция на Европейския съюз.

Засега няма информация доставките на газ от Русия за България да са спрени или намалени, обяви по-рано днес на брифинг днес министърът на енергетиката.

Той отчете, че вчера в „Булгаргаз” е получено писмо от „Газпром” с предупреждение за прекратяване на доставките на синьото гориво за България от 9 часа днес.

Това писмо е третото от руската компания в рамките на месеца. На първи април е получено писмо от „Газпром” за промяна на начина на плащане от долари в рубли.

"Газпром" спира доставките на газ за България

В отговор БЕХ е спрял добива от газохранилището в „Чирен”, което e пълно на близо 18% от общия му капацитет.

Поискано е разяснение от „Газпром” за рисковете за неизпълнение на договорите, като не е получен категоричен отговор.

Във второто писмо от руската компания не посочен обменен курс за плащанията в рубли, както и гаранции за изпълнение на доставките на природен газ за България.

Ивайло Мирчев: Газът за България вече е осигурен, преговаря се за цената

Николов посочи, че се очаква увеличаване на доставките на синьото гориво от Азербайджан от 1 юли. Предстоят преговори с Европейската комисия за възможностите за осигуряване на природен газ за България.

„Относно Сърбия и Унгария, България е лоялен партньор към всички съседни държави. България не е Русия. Когато имаме възможност ще помагаме на всички съседни държави. По съществуващи договори, тъй като отсрещната страна е отново „Газпром”, ще бъдат прегледани всички възможни механизми и всички рискове. Това не означава, че ние бихме създали сътресения изкуствено в нашите съседни държави”, коментира министърът на енергетиката възможността за ограничаване на транзита на природен газ за трети страни.

„България е изпълнила всичките си ангажименти по договора с „Газпром”, подчерта Николов.

Министърът на енергетиката е категоричен, че БЕХ и „Булгаргаз” са подсигурили непрекъсваемост на доставките на природен газ и не следва да бъде въведен ограничителен режим. Всички количества за критичните дружества са гарантирани поне за месец напред.

САЩ търсят алтернативни доставки на горива за Европа

„Докато аз съм министър България няма да води преговори под натиск”, заяви Николов.

Предупреждения за спиране на доставките от „Газпром” са получили още Полша и Литва, поясни министърът на енергетиката.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.