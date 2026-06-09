КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“

К омисията за финансов надзор (КФН) със свое решение от днес /9 юли/ отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, съобщиха от КФН.

Регулаторът ще обяви подробности по-късно днес.

В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

От дружеството проведоха протести пред Министерския съвет с искане за оставката на ръководството на Комисията за финансов надзор. Недоволството беше свързано с повишението на цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.