България

КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“

9 юни 2026, 13:52
КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“
Източник: БГНЕС

К омисията за финансов надзор (КФН) със свое решение от днес /9 юли/ отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, съобщиха от КФН.

Регулаторът ще обяви подробности по-късно днес. 

В началото на април Комисията за финансов надзор наложи забрана на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

От КФН посочиха, че целта на забраната е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината за нея са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

От дружеството проведоха протести пред Министерския съвет с искане за оставката на ръководството на Комисията за финансов надзор. Недоволството беше свързано с повишението на цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Източник: БТА/Веселина Йорданова    
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