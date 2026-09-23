ЦИК тегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

Централната избирателна комисия (ЦИК) обявява номерата, под които кандидатите за президент и техните кандидати за вицепрезидент ще бъдат представени в бюлетината за предстоящите избори.

Ето и номерата, определени чрез жребия:

- Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 16 в бюлетината.

- Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 24 в бюлетината.

- Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 19 в бюлетината.

- Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 18 в бюлетината.

- Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 14 в бюлетината.

- Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 11 в бюлетината.

- Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 17 в бюлетината.

- Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 2 в бюлетината.

- Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 20 в бюлетината.

- Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 21 в бюлетината.

- Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 4 в бюлетината.

- Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 8 в бюлетината.

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 00:00 ч. на 23 октомври.

24 октомври е ден за размисъл, а на 25-и ще гласуваме за президент.

Ако има балотаж, той ще е на 1 ноември.