КЕВР решава за цената на природния газ за май

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе заседание, на което ще бъде обсъдена и определена цената на природния газ за месец май. Регулаторът ще разгледа предложението на обществения доставчик "Булгаргаз", което предвижда увеличение на цената с близо 5% спрямо нивата от април.

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

Съгласно внесеното заявление, "Булгаргаз" предлага синьото гориво да се продава през май на цена от 35,98 евро за мегаватчас. В тази стойност не са включени допълнителните разходи за достъп и пренос през газопреносната мрежа, както и акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената цена за април е 34,27 евро за мегаватчас.

Предложеното поскъпване се дължи на динамиката на международните газови пазари и промените в цените на основните енергийни ресурси. От "Булгаргаз" посочват, че в ценовия микс са включени различни източници на доставка, включително дългосрочни договори и количества, закупени от борсови пазари.

Окончателното решение за цената ще бъде взето от КЕВР след обсъждане на всички фактори, включително актуалните пазарни условия и подадените данни от обществения доставчик. Регулаторът традиционно утвърждава цената в края на всеки месец, като тя влиза в сила от първия ден на следващия.

Цената на природния газ има ключово значение за редица сектори в икономиката, включително топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, тъй като влияе пряко върху разходите за производство и отопление. Очаква се решението на КЕВР да даде яснота за енергийните разходи през месец май.