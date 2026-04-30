България

КЕВР решава за цената на природния газ за май

"Булгаргаз" предлага поскъпване с близо 5 на сто

30 април 2026, 07:02
Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва
Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много
ПП-ДБ реши, разделя се на две парламентарни групи

ПП-ДБ реши, разделя се на две парламентарни групи
Времето през май - от минус 3 до 35 градуса

Времето през май - от минус 3 до 35 градуса
Стрелба и бой между шофьори в Хасково

Стрелба и бой между шофьори в Хасково
Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил
Отвориха пътя към хижата в района на прохода

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе заседание, на което ще бъде обсъдена и определена цената на природния газ за месец май. Регулаторът ще разгледа предложението на обществения доставчик "Булгаргаз", което предвижда увеличение на цената с близо 5% спрямо нивата от април.

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

Съгласно внесеното заявление, "Булгаргаз" предлага синьото гориво да се продава през май на цена от 35,98 евро за мегаватчас. В тази стойност не са включени допълнителните разходи за достъп и пренос през газопреносната мрежа, както и акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената цена за април е 34,27 евро за мегаватчас.

Предложеното поскъпване се дължи на динамиката на международните газови пазари и промените в цените на основните енергийни ресурси. От "Булгаргаз" посочват, че в ценовия микс са включени различни източници на доставка, включително дългосрочни договори и количества, закупени от борсови пазари.

Окончателното решение за цената ще бъде взето от КЕВР след обсъждане на всички фактори, включително актуалните пазарни условия и подадените данни от обществения доставчик. Регулаторът традиционно утвърждава цената в края на всеки месец, като тя влиза в сила от първия ден на следващия.

Цената на природния газ има ключово значение за редица сектори в икономиката, включително топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, тъй като влияе пряко върху разходите за производство и отопление. Очаква се решението на КЕВР да даде яснота за енергийните разходи през месец май.

Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

