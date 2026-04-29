България

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Асистент Ангел Димитриев няма да води занятия до изясняване на случая

29 април 2026, 22:45
Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка
Източник: iStock Photos/Getty Images

С офийският университет временно спира занятията на преподавател заради твърдения за неприлични предложения към студенти. В последната седмица от анонимни профили в социалните мрежи се разпространяват съобщения с предложения за лични срещи. Съмнението е, че автор е именно този преподавател, предава NOVA.

Факултетът по математика и информатика е започнал проверка, а от Студентския съвет на университета обявиха, че също са получили сигнали във връзка със случая.

Пред NOVA Ангел Димитриев, който отрече твърденията срещу него. Той уточни, че временното спиране на занятията му е по взаимно съгласие:

„След обсъждане в деканата, заедно с мое изрично съгласие, взехме решение временно да не водя часове, за да се свали напрежението до изясняването на случая.

Никога не съм предлагал „интимни“ или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани.

Разпространението им анонимно, и то на мой личен празник, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове със студентка, изгонването от гимназия и твърденията за „чадър“ от ФМИ.

Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред.

Аз ще защитавам името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред”.

Източник: NOVA    
Софийски университет преподавател студенти
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

