Свят

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Мерц се опита да намали напрежението с Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран

30 април 2026, 06:35
Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп
Източник: Getty Images

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц се опита да намали напрежението с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран.

"Личните отношения между американския президент и мен остават, според мен, толкова добри, колкото винаги са били", заяви Мерц на пресконференция в сряда. "Все още сме, както се казва на американски английски, в добри отношения."

Канцлерът представи критиките си към конфликта в Близкия изток като реакция на неговите последици, а не като атака срещу лидерството на Тръмп. "В Германия и Европа страдаме сериозно от последствията от… затварянето на Ормузкия проток", каза той, като посочи нарастващите енергийни разходи и икономическия натиск.

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Помирителният тон идва след директна атака от страна на Тръмп във вторник вечерта. "Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е нормално Иран да има ядрено оръжие", написа американският президент в социалната мрежа Truth Social. "Той не знае за какво говори!"

Тръмп предупреди, че ядрен Иран би оставил "целия свят… в положение на заложник", след което насочи критики и към германската икономика: "Не е чудно, че Германия се представя толкова зле, както икономически, така и в други отношения!"

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Опитът на Мерц да стабилизира отношенията идва, след като самият той засили реториката си спрямо Вашингтон. В началото на конфликта на 28 февруари канцлерът като цяло подкрепяше целите на САЩ, но с проточването на войната позицията му се втвърди.

В понеделник, по време на посещение в училище в Западна Германия, той заяви, че САЩ са "унижавани" от Иран и са влезли във войната без ясна стратегия за изход, сравнявайки ситуацията с предишни конфликти в Афганистан и Ирак.
Мерц също така подчерта негативния ефект върху германската икономика, като отбеляза, че конфликтът "ни струва много пари".

Берлин реагира и на оперативно ниво. Германия отхвърли призивите на САЩ за по-широко трансатлантическо военно участие, настоявайки, че конфликтът "не е война на НАТО", и предложи ограничена роля, включително участие с миночистачи за осигуряване на безопасността в Ормузкия проток, едва след края на бойните действия.

Източник: politico    
Фридрих Мерц Доналд Тръмп Германия САЩ Иран Конфликт в Близкия изток Ормузки проток Германско-американски отношения Икономически последици Ядрено оръжие
Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

КЕВР решава за цената на природния газ за май

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell’s Kitchen

<p>Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво от 2022 г. насам</p>

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Русия обвини Зеленски, че провокира ядрена война

Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София

МВР разкри печатница за фалшиви евро в София

Силна буря и аквапланинг на АМ "Тракия"

