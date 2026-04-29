България

Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

Физическата карта не се премахва, а само се добавя допълнителна възможност

29 април 2026, 19:56
Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети
Източник: БТА

С толичната община пуска мобилното приложение, с което превозните документи за градския транспорт могат да влязат директно в дигиталния портфейл, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

"Ако имате персонализирана карта, можете да я добавите в приложението и в Google Wallet. Така тя е винаги с вас, в телефона, и се използва директно на валидатора, без физическа пластика, обръща се към гражданите столичният кмет. При липса на карта може да се създадете виртуална и неперсонализирана. Картата се зарежда с избран превозен документ (билет 30/60+, дневна карта и др.) и се ползва дигитално. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от един превозен документ, което би могло да улесни корпоративните клиенти", поясни Терзиев. 

Той посочи, че в момента приложението е налично като Beta версия за Android устройства. Работи се по верификацията за Apple, но към днешна дата то все още не е активно за тази платформа.

"Ще разчитаме на обратната връзка на гражданите, за да го подобряваме системно", заяви кметът.

По думите му физическата карта не се премахва, а само се добавя допълнителна възможност. Стъпката е част от по-широка политика за дигитализация на процесите, отваряне на данни и създаване на услуги заедно с гражданите.

Източник: БТА, София Господинова    
Мобилно приложение Градски транспорт Столична община
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Путин и Тръмп обсъдиха ситуацията с Иран и Персийския залив

Путин и Тръмп обсъдиха ситуацията с Иран и Персийския залив

Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилн

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Времето през май - от минус 3 до 35 градуса

Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Шеф Ангелов се изправя пред тежък избор в Hell’s Kitchen тази вечер

По-малко време в кухнята. По-малко бъркотия

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

<p>Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Фицо</p>

Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

Стрелба и бой между шофьори в Хасково

„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

До 70% компенсации: ЕК въвежда временна помощ за засегнатите от кризата с горивата бизнеси

