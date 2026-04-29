Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

С толичната община пуска мобилното приложение, с което превозните документи за градския транспорт могат да влязат директно в дигиталния портфейл, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

"Ако имате персонализирана карта, можете да я добавите в приложението и в Google Wallet. Така тя е винаги с вас, в телефона, и се използва директно на валидатора, без физическа пластика, обръща се към гражданите столичният кмет. При липса на карта може да се създадете виртуална и неперсонализирана. Картата се зарежда с избран превозен документ (билет 30/60+, дневна карта и др.) и се ползва дигитално. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от един превозен документ, което би могло да улесни корпоративните клиенти", поясни Терзиев.

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Той посочи, че в момента приложението е налично като Beta версия за Android устройства. Работи се по верификацията за Apple, но към днешна дата то все още не е активно за тази платформа.

"Ще разчитаме на обратната връзка на гражданите, за да го подобряваме системно", заяви кметът.

По думите му физическата карта не се премахва, а само се добавя допълнителна възможност. Стъпката е част от по-широка политика за дигитализация на процесите, отваряне на данни и създаване на услуги заедно с гражданите.