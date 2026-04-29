Стрелба и бой между шофьори в Хасково

С биване между шофьори в Хасково завърши със стрелба и ранен.

Източник: Булфото

След засичане между два луксозни автомобила със скъпи регистрационни номера започва кавга. Единият участник, каращ "Мерцедес" вади пистолет и прострелва водача на "Ауди". Пострадалият е 22-годишен бизнесмен от Хасково, който е откаран в Спешното отделение на МБАЛ-Хасково, предава "Булфото".

Негов роднина пристигнал на местопроизшествието крещейки: "Ще си платите, продавате крадени коли".

На мястото на инцидента дойдоха няколко полицейски екипи, линейка, както и директорът на ОДМВР-Хасково, Мирослав Христов. Стрелецът, млад мъж, е задържан.