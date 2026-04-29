Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите

29 април 2026, 22:51
Т урската Дирекция „Управление на миграцията“ обяви, че от 1 май вдига таксите за разрешително за пребиваване на територията на Турция значително, отбелязвайки нова ера в миграционната политика на Анкара, съобщи „Тюркийе тудей“. 

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите, които до момента са плащали около 3800 турски лири (около 72 евро) на година, за да придобият разрешително за пребиваване в Турция за период от една година. Според новите тарифи таксата за едногодишно разрешително за пребиваване става 28 467 лири (539 евро). 

Предлагат се още: разрешително за двугодишен период, което по новата тарифа ще струва 56 935 турски лири (1079 евро); разрешително за тригодишен период, което по новата тарифа ще струва 83 722 турски лири (1586 евро), както и разрешително за период от шест месеца, което по новата тарифа ще струва 14 233 турски лири (269 евро). 

Кандидатите, чийто период на пребиваване законно започва преди 1 май, ще могат да кандидатстват по старата тарифа, отбелязва медията. Новите тарифи не се отнасят единствено до университетските студенти (с изключение на участниците в езиковите курсове на TOMER) и кандидатите за дългосрочно постоянно пребиваване, които ще продължат да плащат само такса за карта за пребиваване. 

Таксите за разрешителни за работа също ще бъдат увеличени от 1 май, като таксата за такова разрешително за една година вече ще достига 12 574 турски лири (238 евро), докато таксата за безсрочно (неограничено) разрешително за работа ще бъде 125 802 турски лири (2384 евро). До момента таксата за разрешително за работа за период от година беше 10 571 турски лири (200 евро), а тази за безсрочно разрешително - 105 760 турски лири (2004 евро). 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
