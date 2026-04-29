Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

М ъжът на 89 години, арестуван след като рани петима души при две стрелби в Атина, е признал, че е възнамерявал да извърши подобно нападение и в Съда на Европейския съюз в Страсбург.

Той откри огън с ловна пушка в клон на държавната служба за пенсии и социално осигуряване в Гърция и рани служител в крака. След това е отишъл с такси до съдебна сграда, където е произвел още няколко изстрела и е ранил леко четири съдебни служителки.

Мъжът се яви пред прокурор, а в четвъртък трябва да даде показания пред следовател.

В признанията си той заявил, че дни преди стрелбите е посетил и двете сгради, за да провери мерките за сигурност, включително дали посетителите се проверяват и дали им се искат документи за самоличност. В деня на нападенията, по думите му, е влязъл и в двете сгради без проверка.

Заподозреният твърди, че не е имал намерение да убива, а е искал да изпрати „послание“ заради спор, свързан с гръцката му пенсия. Той казал пред разследващите, че умишлено се е целил в краката на жертвите.

След стрелбите мъжът взел такси към междуградската автогара, а след това организирал пътуване до Патра, откъдето планирал да се качи на ферибот за Италия.

Той заявил, че е възнамерявал да продължи към Страсбург и да нападне служители там, защото получил от тях писмо, което възприел като подигравка.

Полицията го арестува в хотел в Патра, след като имал проблеми с тегленето на пари от банкомат.

По-рано адвокатът му заяви, че клиентът му е действал в „знак на протест и отчаяние“ срещу гръцките обществени служби.