МВР разкри печатница за фалшиви евро в София

Р азкрита е печатница за фалшиви пари в София.

Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.

Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в София.

„Колегите от ГДБОП извършиха обиски на 4 адреса и откриха голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство. Намерени са и всички средства за тяхното изготвяне - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране", допълни Кандев