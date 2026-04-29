МВР разкри печатница за фалшиви евро в София

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт

29 април 2026, 18:39
Източник: МВР

Р азкрита е печатница за фалшиви пари в София.

Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения. 

Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в София.

„Колегите от ГДБОП извършиха обиски на 4 адреса и откриха голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство. Намерени са и всички средства за тяхното изготвяне - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране", допълни Кандев

Фалшиви пари Печатница София
Свят Преди 2 часа

Дженкинс заяви, че приоритет е бързото внедряване на безекипажни системи, които да работят заедно с традиционните кораби

Свят Преди 3 часа

Тръмп: Не съм крал

Любопитно Преди 3 часа

Лорън Санчес и Джеф Безос се превърнаха в център на вниманието по време на държавната вечеря в чест на британското кралско семейство. С дръзка черна рокля и изумрудено колие, Санчес демонстрира стил, който балансира между традициите и модерния шик

Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Роберт Фицо

Свят Преди 3 часа

Така съдебният акт става окончателен и не подлежи на обжалване

България Преди 3 часа

До момента 19-годишният има съставен акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша

България Преди 4 часа

След засичане на пътя водачите спрели и започнала кавга

Свят Преди 4 часа

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“

Любопитно Преди 4 часа

Форматът привлича ново поколение дигитални таланти, готови да се развиват в стрийминг индустрията, а сега най-интересното за тях предстои

Снимката е илюстративна

Свят Преди 4 часа

Световното първенство през 2026 г. ще бъде арена на революционна промяна. По препоръка на ФИФА, всеки играч, който покрие устата си по време на конфликт с опонент, ще бъде отстраняван незабавно. Мярката е част от новите по-строги правила срещу расизма и обидите на терена

България Преди 5 часа

В мината има над 20 галерии.

България Преди 5 часа

Към момента полицейско присъствие има единствено около опожарената сграда на хижата, която остава под охрана

Свят Преди 5 часа

Държавите ще определят обема на помощта според размера и вида на дейността на дружеството, или според други подходящи показатели

Свят Преди 5 часа

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

Любопитно Преди 5 часа

Разкритията за нейния произход хвърлят сянка върху един от най-дръзките протести в историята на киното. Дали активистката, която се опълчи на стереотипите, всъщност не е изфабрикувала собствената си идентичност за пред света?

ЕК дава България на съд заради закъснение в прилагането на европейските правила за критичните субекти

Свят Преди 6 часа

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Свят Преди 6 часа

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II

