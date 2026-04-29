Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

Ш веция конфискува товарен кораб от „сенчестия флот“ на Русия, заподозрян в превоз на откраднато украинско зърно, който бе задържан в началото на март, съобщи прокуратурата на страната.

„Сенчестият флот“ се състои от кораби, използвани за заобикаляне на западните санкции. Често това са остарели плавателни съдове в лошо състояние, без необходимата застраховка и с неясна собственост.

96-метровият кораб „Кафа“ се е насочвал към Санкт Петербург, Русия, когато въоръжени шведски полицаи са се качили на борда му на 6 март. Те са задържали член на екипажа, „заподозрян в нарушения на морския кодекс и закона за безопасността на корабите, както и в използване на фалшив документ“.

Шведската прокуратура заяви, че корабът вече е конфискуван след искане за „правна помощ“ от чужда държава, без да разкрива коя държава е отправила искането, предаде АФП.

„Чуждестранен орган е поискал да бъдат предприети определени разследващи мерки в Швеция, включително такава, свързана с кораба „Кафа“. Реших да конфискувам кораба, за да може съдът да прецени дали той може да бъде предаден на другата държава“, заяви прокурорът Хакан Ларсон.

През март шведската брегова охрана съобщи, че корабът е в списъка на санкциите на Украйна и плава под фалшив гвинейски флаг. Руското посолство в Стокхолм заяви, че 10 от 11-те членове на екипажа са руски граждани.

Временният оперативен шеф на бреговата охрана Даниел Стенлинг каза през март, че разполагат с информация, сочеща, „че корабът е бил използван основно за превоз на зърно, което, както разбираме, е откраднато от Украйна“.