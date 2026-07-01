България

Катастрофа на Околовръстното в София, движението е затруднено

Трафикът в района на пътен възел „Ботевградско шосе“ се регулира от Пътна полиция

1 юли 2026, 09:52
Катастрофа на Околовръстното в София, движението е затруднено
Източник: iStock/Getty Images

В ременно е ограничено движението в изпреварващата лента на път II-18 – Софийски околовръстен път, в района на Казичене, в посока пътен възел „Ботевградско шосе“, поради пътнотранспортно произшествие.

Информацията е от 01.07.2026 г. в 08:55 ч. и е за област София.

Поради инцидента трафикът в участъка се регулира от екипи на Пътна полиция.

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В страната през изминалото денонощие са станали 18 тежки катастрофи. Ранени са 23-ма души, загинали няма, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР). В София са регистрирани 23 леки пътни инцидента, при които няма пострадали. 

От началото на месеца при катастрофи в страната живота си са изгубили 48 души, а от началото на годината 219 души. Ранените при пътни инциденти през последния месец са 877, а от началото на годината 3759. 

При сравнение с реалните данни за загиналите (187) от януари до юли 2025 г. се отчитат 32-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Източник: АПИ, БТА    
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