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„Изпратете ги в ада“: Ирански духовници призоваха за ликвидирането на Тръмп и Нетаняху

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 юли 2026, 09:36
„Изпратете ги в ада“: Ирански духовници призоваха за ликвидирането на Тръмп и Нетаняху
Плакат с портретите на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в мерника на пушка в град Кум, Иран   
Източник: GettyImages

В исши ирански духовници призоваха за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп и министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, пише английското издание The Telegraph.

В изявление от 10 точки Асамблеята на експертите посочва, че убийството на „престъпния американски президент“ и „злия министър-председател на ционисткия режим“ е религиозен дълг. Атентатът срещу двамата лидери – които те описват като mahdour al-dam (заслужаващи смърт) – „не трябва да бъде пренебрегван при никакви обстоятелства“.

Призивът за действие идва въпреки факта, че Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, целящ да сложи край на войната в Близкия изток, която избухна на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

Пактът от 14 точки даде 60-дневен срок за договаряне на постоянно примирие и за разрешаване на трънливи въпроси, включително бъдещето на ядрената програма на Иран. Въпреки това, продължилите дни наред ответни удари в Ормузкия проток и военните действия на Израел в Ливан поставиха временното мирно споразумение под натиск.

В призива си за ликвидирането на Тръмп и Нетаняху духовниците пишат, че отмъщението за кръвта на аятолах Али Хаменей – върховния лидер, който беше убит в първия ден на войната – остава „от първостепенно значение“. „Задължение на всеки обвързан с дълга човек, който получи достъп до тези престъпници, е да ги изпрати в ада“, добавят те.

Езикът на изявлението звучи като религиозен указ, но не достига до официална фетва, която в шиитския ислям се издава от отделен духовник от негово собствено име, а не от група.

Във вторник „Хамшахри“, водещ ирански вестник, излезе с челна страница, показваща лицето на Тръмп в мерника на пушка под заглавие „Отмъщението е сигурно“. Вестникът добавя, че „отмъщението за кръвта на мъченически загиналия имам и мъчениците е на върха на исканията на народа“.

Асамблеята на експертите е 88-членен орган от духовници, на който по конституция е възложено да избира и надзирава върховния лидер. Нейните сгради в Кум и Техеран бяха бомбардирани по време на войната, което според ирански официални лица е било опит да се попречи на органа да назове наследник на Хаменей. По-късно синът му, Моджтаба Хаменей, беше избран да го замени по време на дистанционно заседание.

Изявлението показва колко разединен е станал управляващият елит. Само около 63 от членовете на органа са го подписали, а секретариатът на Асамблеята се дистанцира от него часове по-късно.

Предупреждение за американска атака

Духовниците също така притиснаха правителството да държи преговорите изкъсо, предупреждавайки, че Вашингтон печели време, за да се превъоръжи.
„Вероятността от подновяване на атаката след това ще бъде много висока – въпросите, повдигнати в меморандума за разбирателство, трябва да бъдат разрешени в рамките на предвидените 30-дневни и 60-дневни срокове“, пишат те.

Те призоваха поддръжниците на Ислямската република да продължат масовата мобилизация по улиците „в името на лидера“, заявявайки, че „присъствието на народа е необходимо и решително“, докато Хаменей „смята това за целесъобразно“.

Подписалите документа също така осъдиха повторното отваряне на Ормузкия проток като „стратегическа грешка“ и поискаха ядрените права на Иран да бъдат изключени от преговорите. Това не е първият път, в който Иран бива свързван със заплаха срещу американския президент.

През 2024 г., седмици преди въоръжен мъж да стреля и рани Тръмп на митинг в Пенсилвания, американските разузнавателни агенции заявиха, че са разкрили ирански заговор за неговото убийство – част от това, което Вашингтон описа като дългогодишни усилия за отмъщение за убийството през 2020 г. на генерал Касем Солеймани, бивш командир на външните сили „Кудс“ на Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC). Американските власти не откриха връзка между този заговор и стрелбата.

Призивът на духовниците дойде в момент, когато Масуд Пезешкиан, иранският президент, пътува до Кум, за да защити своето мирно споразумение. Той заяви пред преподаватели в духовното училище, че то е било постигнато „в пълна координация“ с върховния лидер, и обвини вътрешните критици, че водят „психологическа операция съвместно с враждебни чуждестранни медии“.

Междувременно мирният процес изглежда е в застой. Стив Уиткоф, пратеникът на САЩ, и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп, пристигнаха в Доха, за да се срещнат с катарските посредници и да обсъдят преговорите между САЩ и Иран. Говорителят на министерството на външните работи на Катар обаче заяви във вторник, че няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство, посочи, че Техеран няма планирана „преговорна сесия на нито едно ниво“ с американската страна. Багаи добави, че иранска техническа делегация пътува до Доха единствено за да проследи изпълнението на споразумението, включително освобождаването на замразени средства.

На заден план на тези сътресения, Мохамад Акбарзаде, заместник-командир на флота на Революционната гвардия, е бил убит, след като автомобилът му се е преобърнал на път в южната провинция Керман, съобщи полуофициалната информационна агенция Тасним, без да предоставя повече подробности.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Иран САЩ Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Призив за покушение Асамблея на експертите Близък изток Отмъщение Мирен процес Ядрена програма
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