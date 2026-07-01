Джей Ло шокира: Трябва да вдигаме луди купони след раздяла, а не да плачем!

Л атино дивата Дженифър Лопес вече гледа на разбитото сърце по коренно различен начин. 56-годишната певица и актриса сподели изненадващо откровеното си мнение за разделите по време на гостуването си в интернет шоуто „Subway Takes“. Вместо драма и сълзи, Джей Ло смята, че краят на една връзка е повод за... шумно парти, съобщава People.

„Разделите не са провал. Искрено вярвам, че те са трамплин към следващата ти, още по-добра версия. Трябва да правим купони, когато се разделяме! Хората наоколо трябва да казват: 'Разделихте се? Честито!'. Защото, първо, си взел решение, и второ – това вероятно е най-доброто нещо за всички“, категорична е звездата.

Актрисата от новия филм „Office Romance“ добави, че според нея този, с когото са се разделили, всъщност е истинският „победител“ в ситуацията: „Ако вървиш през живота си и просто разбиваш сърца... ти си губещият“.

Най-големите уроци идват от болката

Джей Ло, която има зад гърба си няколко емблематични брака и раздели, признава, че най-ценните си житейски уроци е научила именно от разбитото сърце: „Най-големите ми емоционални, ментални и психологически скокове в развитието винаги са идвали след разочарование. И това не се отнася само за романтичните връзки, но и за провалите в работата – за всичко. Това е единственият момент, в който започваш да копаеш надълбоко в себе си. Питаш се: 'Какво, по дяволите, стана? Защо продължавам да го правя? Какво можех да направя по-добре?'. И тогава се променяш“.

Какви мъже харесва Дженифър днес?

На въпроса какъв тип мъже я привличат в момента, певицата отговори с усмивка: „Не дискриминирам. Харесвам слаби момчета, харесвам и мъже с малко коремче. Харесвам бради, харесвам и гладко обръснати. Няма значение. Харесвам човека отвътре“.

Наскоро в Холивуд гръмнаха слухове за евентуална афера между Лопес и екранния ѝ партньор от „Office Romance“ Брет Голдстийн. Близки до нея източници обаче побързаха да уточнят, че в момента тя се чувства перфектно сама и няма нужда от мъж, за да бъде щастлива.

Самата Дженифър потвърди това и с доза хумор коментира соловия си статус в шоуто на Джими Кимъл: „Трябваше да го направя по-рано... Правила съм всичко погрешно през годините, повярвайте ми! Но някой ден, някъде, ще срещна някого – стига да е достатъчно добър за мен“.

Кратка хронология на любовния архив на Джей Ло: