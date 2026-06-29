Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

Е дин човек загина, а трима души са ранени при тежка катастрофа на пътя Котел – Петолъчката, в района на село Мокрен.
Двама са с опасност за живота след тежка катастрофа край Петолъчката
Инцидентът е възникнал малко преди 15:00 часа днес.
В пътнотранспортното произшествие са участвали тежкотоварен камион с турска регистрация и два леки автомобила.
2 загинаха при катастрофа на Петолъчката
Пострадалите са транспортирани към лечебни заведения, като заради състоянието на един от ранените се е наложило той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Бургас.