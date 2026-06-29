България

Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

Един от ранените се е наложило той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 18:33
Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел
Източник: iStock

Е дин човек загина, а трима души са ранени при тежка катастрофа на пътя Котел – Петолъчката, в района на село Мокрен.

Двама са с опасност за живота след тежка катастрофа край Петолъчката

Инцидентът е възникнал малко преди 15:00 часа днес.

В пътнотранспортното произшествие са участвали тежкотоварен камион с турска регистрация и два леки автомобила.

2 загинаха при катастрофа на Петолъчката

Пострадалите са транспортирани към лечебни заведения, като заради състоянието на един от ранените се е наложило той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Бургас.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
катастрофа Котел
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